Сквер за 2 млн гривень: у Львові створять простір в пам’ять про Ірину Фаріон

У Львові, на вулиці Масарика, 3 розпочали підготовку до облаштування скверу пам’яті Ірини Фаріон. Про це повідомила Львівська міська рада. Саме на цьому місці відбулося вбивство активістки та мовознавиці.

Нині проводять поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, підготовчі роботи, а далі планують впорядкувати стихійне паркування, відновити тротуари та покриття, посадити дерева та встановити вуличні меблі.

Сквер пам’яті Ірини Фаріон у Львові: коли відбудеться відкриття

Після проведення благоустрою на місці вбивства встановлять особливий мистецький твір. У Шевченківській районній адміністрації заявили, що облаштування скверу планують завершити вже до кінця 2025 року.

Спершу на місці демонтують залишки ґрунту та каменю. Далі перейдуть до ремонту вулично-дорожньої мережі. Передбачається відкриття громадського простору з невеличкою прогулянковою алеєю, вуличним освітленням та меблями.

У сквері висадять нові дерева та зелені насадження. А на прохання мешканців облаштують додаткові паркомісця.

В адміністрації кажуть, що нині місце перебуває в незадовільному стані: пошкоджений газон перетворили на хаотичне паркування. Проте саме на це місце львів’яни приносять квіти й вшановують памʼять про Ірину Фаріон.

Вартість робіт становить понад 2 мільйони гривень. Особливий мистецький твір, що встановлять в пам’ять про мовознавицю, безкоштовно розробили колишні студенти-архітектори Ірини Фаріон.

Це команда Андрія Лесюка, які є авторами Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні у Львові та майбутнього музею Романа Шухевича на Білогорщі. Концепцію напрацювали у співпраці з донькою Фаріон, Софією Особою.

Нагадаємо, що 19 липня 2024 року Ірину Фаріон смертельно поранили біля власного будинку на вулиці Масарика у Львові. Попри зусилля медиків, вона померла того ж вечора у лікарні.

25 липня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві — 19-річного мешканця Дніпра Вʼячеслава Зінченка. Судовий процес над ним триває.

Вбивство Ірини Фаріон сколихнуло громадськість. Втім, це не єдиний подібний злочин. Які ще гучні вбивства шокували Україну свого часу, розповідали раніше.

