Від активістів до депутатів: як російський слід проходить крізь гучні вбивства в Україні

30 серпня у Львові вбили депутата Андрія Парубія. Наступного дня підозрюваного затримали, а слідство розглядає всі версії, включно з можливим “російським слідом”.

Однак це не єдине резонансне вбивство в Україні, де фігурувала версія про причетність Росії. Ось історії інших гучних замахів, які сколихнули країну за останні роки.

Дем’ян Ганул

14 березня 2025 року в Одесі був застрелений активіст Дем’ян Ганул. Невідомий чоловік вистрілив у нього на вулиці, а потім зробив “контрольний” постріл, коли Ганул упав.

Нападнику вдалося втекти, але його затримали за кілька годин.

Підозрюваним виявився 46-річний місцевий житель, який раніше перебував у розшуку за дезертирство. Слідство розглядає версію, що це було вбивство на замовлення, і не відкидає “російський слід”.

Ганул був відомим одеським активістом, який боровся проти проросійських політиків, незаконних забудов та радянських пам’ятників.

Через свою діяльність він неодноразово отримував погрози. Вирок у цій справі ще не винесено.

Ірина Фаріон

Замах на мовознавицю і колишню депутатку Ірину Фаріон стався 19 липня 2024 року у Львові. Нападник вистрілив їй у голову, коли вона чекала таксі. Поранення виявилися смертельними.

Пошуки злочинця були непростими, адже камери не зафіксували момент пострілу. Проте 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого правоохоронці назвали підозрюваним.

За версією слідства, причиною вбивства стала особиста неприязнь Зінченка до Фаріон, викликана її радикальними поглядами.

Станом на сьогодні вирок у цій справі також не оголошено.

Аміна Окуєва

30 жовтня 2017 року загинула пресофіцерка добровольчого батальйону Аміна Окуєва.

Її автомобіль обстріляли на залізничному переїзді, куля влучила їй у голову. Чоловік Окуєвої, Адам Осмаєв, отримав важке поранення, але вижив.

Правоохоронці одразу заявили, що за цим замахом, ймовірно, стоїть Росія. Однак підозрюваних затримали лише через два з половиною роки. Одним із них виявився уродженець Дагестану Ігор Редькін.

Згодом Редькіна відпустили під домашній арешт, і у 2023 році він втік до Угорщини. Ця країна відмовила Україні в його екстрадиції, посилаючись на війну.

Максим Шаповал

27 червня 2017 року в Києві від вибуху авто загинув командир спецпризначення розвідки, полковник Максим Шаповал. За даними СБУ, організатором цього теракту був генерал ФСБ Росії Дмитро Мінаєв.

Виконавцем, як стверджує слідство, був житель Донецька Олег Шутов. Він орендував житло поруч з будинком Шаповала, щоб закласти вибухівку.

Після вибуху Шутов втік до Росії, а потім до окупованого Донецька. Згодом його затримали, але інформації про вирок у відкритих джерелах немає.

Максим Шаповал брав участь у бойових операціях на Донбасі. Також, за даними російських ЗМІ, він був одним з учасників рейду до окупованого Криму у 2016 році.

У цій операції брав участь і нинішній командир ГУР Кирило Буданов, на якого також намагались скоїти замах у 2019 році.