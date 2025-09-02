Підозрюваний у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія визнав свою провину в залі суду.

Він заявив, що його вчинок — “помста українській владі”, а також пов’язав його з особистою трагедією: загибеллю сина на війні.

Версія слідства та мотиви вбивці

Національна поліція заявляє, що не виявила спільників підозрюваного в Україні. За даними правоохоронців, чоловік готувався до втечі та планував переховуватися на Хмельниччині, а потім незаконно перетнути кордон за вказівкою свого куратора.

На судовому засіданні підозрюваний відкинув версію про шантаж з боку російських спецслужб, наполягаючи, що діяв самостійно.

На запитання, чому жертвою став саме Парубій, чоловік відповів, що той “був поруч”. Він додав, що якби жив у Вінниці, міг би обрати іншого політика, натякаючи на Петра Порошенка.

Російський слід та особиста драма

Попри заяву підозрюваного про відсутність зв’язків з РФ, глава Нацполіції Іван Вигівський раніше повідомляв, що вбивство було ретельно сплановане і має “російський слід”.

Водночас Слідство.Інфо дізналося про особисту трагедію підозрюваного. Його син, Михайло-Віктор Сцельніков на псевдо Лемберґ, служив у розвідці 93-ї ОМБр і загинув у травні 2023 року під Бахмутом.

Його тіло досі не знайшли, і він офіційно вважається зниклим безвісти.

Підозрюваний заявив, що прагне швидкого вироку, аби його могли обміняти на військовополонених і він отримав шанс знайти тіло свого сина.

Зміна кваліфікації злочину

Після затримання чоловіку було інкриміновано умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Пізніше правова кваліфікація була змінена.

Дії затриманого чоловіка кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 115 — умисне вбивство;

ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю.

