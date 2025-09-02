Для тебя Новости

Был рядом — потому и убил: подозреваемый в убийстве Парубия о мотивах преступления

Мария Дзюба, редактор сайта 02 сентября 2025, 21:05 4 мин.
Был рядом — потому и убил: подозреваемый в убийстве Парубия о мотивах преступления
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь