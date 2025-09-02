Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия признал свою вину в зале суда.

Он заявил, что его поступок — “место украинским властям”, а также связал его с личной трагедией: гибелью сына на войне.

Версия следствия и мотивы убийцы

Национальная полиция заявляет, что не обнаружила подельников подозреваемого в Украине. По данным правоохранителей, мужчина готовился к бегству и планировал скрываться в Хмельницкой области, а затем незаконно пересечь границу по указанию своего куратора.

На судебном заседании подозреваемый отверг версию о шантаже со стороны российских спецслужб, настаивая, что действовал самостоятельно.

На вопрос, почему жертвой стал именно Парубий, мужчина ответил, что тот “был рядом”. Он добавил, что если бы жил в Виннице, мог бы выбрать другого политика, намекая на Петра Порошенко.

Российский след и личная драма

Несмотря на заявление подозреваемого об отсутствии связей с РФ, глава Нацполиции Иван Выговский ранее сообщал, что убийство было тщательно спланировано и имеет “российский след”.

В то же время Слідство.Інфо узнало о личной трагедии подозреваемого. Его сын, Михаил Виктор Сцельников на псевдо Лэмберг, служил в разведке 93-й ОМБр и погиб в мае 2023 года под Бахмутом.

Его тело до сих пор не нашли, и он официально считается пропавшим без вести.

Подозреваемый заявил, что очень надеется на быстрый приговор, обмен военнопленными и шанс найти тело своего сына.

Изменение квалификации преступления

После задержания мужчине было инкриминировано умышленное убийство и незаконное обращение с оружием. Позже правовая квалификация была изменена.

Действия задержанного мужчину квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст.115 — умышленное убийство;

ч. 1 ст.263 — незаконное обращение с оружием.

