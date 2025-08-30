30 серпня у Львові вбили чинного народного депутата та колишнього голову Верховної Ради 8-го скликання Андрія Парубія.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

За інформацією Нацполіції, стрілянина відбулася у Сихівському районі міста. У політика здійснили кілька пострілів, від яких він загинув на місці.

Сьогодні, близько опівдня, на 102 надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Встановлено, що загиблий – відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження, повідомляють у Національній поліції України.

Реакція влади

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та генпрокурор Руслан Кравченко вже доповіли президентові Володимиру Зеленському про перші обставини злочину.

Президент висловив співчуття родині загиблого та наголосив, що до розслідування й пошуку вбивці залучені всі необхідні сили.

На Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Залучені всі профільні служби.

Що відомо про Андрія Парубія

Андрій Парубій був народним депутатом VI–IX скликань, у 8-му скликанні очолював Верховну Раду. Також відомий як комендант “Самооборони Майдану” під час Революції гідності.

Оновлено 14:45. По Львову оголошено операцію “Сирена”.

Подібний план правоохоронці вводять для затримання озброєних злочинців, що становлять підвищену небезпеку.

Що важливо знати туристам і мешканцям Львова:

можливі перевірки авто й документів;

у місті посилені патрулі й робота блокпостів ;

тимчасові незручності у русі.

