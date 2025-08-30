30 августа во Львове убит действующий народный депутат и бывший председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий.

Что известно об убийстве Андрея Парубия

По информации Нацполиции, стрельба произошла в Сиховском районе города. В политике произвели несколько выстрелов, от которых он погиб на месте.

Сегодня, около полудня, на 102 поступило сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Установлено, что погибший – известный общественный и политический деятель 1971 года, сообщают в Национальной полиции Украины.

Реакция властей

Министр внутренних дел Игорь Клименко и генпрокурор Руслан Кравченко уже доложили президенту Владимиру Зеленскому о первых обстоятельствах преступления.

Президент выразил соболезнования семье погибшего и подчеркнул, что к расследованию и поиску убийцы вовлечены все необходимые силы.

На Львовщине разыскивают стрелка, убившего бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Задействованы все профильные службы.

Что известно об Андрее Парубия

Андрей Парубий был народным депутатом VI–IX созывов, в 8-м созыве возглавлял Верховную Раду. Также известен как комендант “Самообороны Майдана” во время революции достоинства.

Обновлено 14:45. По Львову объявлена ​​операция Сирена.

Подобный план правоохранители вводят для задержания вооруженных преступников, представляющих повышенную опасность.

Что важно знать туристам и жителям Львова:

возможны проверки авто и документов;

в городе усилены патрули и работа блокпостов;

временные неудобства в движении.

