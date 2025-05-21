В среду утром, 21 мая 2025, испанские СМИ со ссылкой на свою полицию заявили об убийстве украинского адвоката, бывшего политика Андрея Портнова.

Что известно об убийстве Портнова и чем этот человек запомнился украинцам, рассказываем дальше.

Андрея Портнова застрелили: что известно

Полиция Мадрида заявила в комментарии испанскому изданию EL PAÍS об убийстве Андрея Портнова. Это произошло у дверей образовательного центра в мадридском городе Посуэло-де-Аларкон.

— В жертву выстрелили пять раз, а преступниками были два или три человека. В настоящее время арестов нет, — отметили в издании.

Убийство произошло около девяти утра. По словам представителя Национального штаба полиции, им поступил вызов о человеке с огнестрельными ранениями на улице.

Также полиция сообщила, что в мужчину выстрелили три раза.

— Один выстрел, смертельный, был в голову, на уровне шеи, сзади, но под углом, а два других — в тело, живот и бок, — сообщили в полиции.

В Силах обороны и разведки подтвердили факт убийства Портнова в Мадриде Схемам.

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Портнов: что о нем известно

Андрей Портнов известен украинцам как советник экс-президента- беглеца Виктора Януковича. Портнов фигурирует в коррупционном деле.

Он также известен антиукраинскими тезисами, распространяемыми уже после начала полномасштабного вторжения.

Также адвокат Портнов был одним из ключевых юристов, способствовавших созданию правовой базы для репрессий против участников Евромайдана. При нем разрабатывались документы, ограничивающие права и свободы граждан в пользу режима.

Андрей Портнов был внесен в черный список ЕС за нецелевое использование государственных средств и нарушение прав человека в Украине. Его оправдали, но украинские спецслужбы начали расследование его связей с Россией.

После Майдана мужчина бежал в Россию, затем в Вену. Его семья скупала элитную недвижимость в РФ.

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