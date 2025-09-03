От активистов к депутатам: как российский след проходит сквозь громкие убийства в Украине

30 августа во Львове был убит депутат Андрей Парубий. На следующий день подозреваемого задержали, а следствие рассматривает все версии, включая возможный “российский след”.

Однако, это не единственное резонансное убийство в Украине, где фигурировала версия о причастности России. Вот истории других громких покушений, всколыхнувших страну за последние годы.

Демьян Ганул

14 марта 2025 года в Одессе был застрелен активист Демьян Ганул. Неизвестный мужчина выстрелил в него на улице, а затем произвел “контрольный” выстрел, когда Ганул упал.

Нападающему удалось скрыться, но его задержали через несколько часов.

Подозреваемым оказался 46-летний местный житель, ранее находившийся в розыске за дезертирство. Следствие рассматривает версию, что это было заказное убийство, и не исключает “российский след”.

Ганул был известным одесским активистом, сражавшимся против пророссийских политиков, незаконных застроек и советских памятников.

В силу своей деятельности он неоднократно получал угрозы. Приговор по этому делу еще не вынесен.

Ирина Фарион

Покушение на языковед и бывшую депутат Ирину Фарион произошло 19 июля 2024 года во Львове. Нападающий выстрелил ей в голову, когда она ждала такси. Ранения оказались смертельными.

Поиски преступника были непростыми, ведь камеры не зафиксировали момент выстрела. Однако 25 июля в Днепре был задержан 18-летний Вячеслав Зинченко, которого правоохранители назвали подозреваемым.

По версии следствия, причиной убийства стала личная неприязнь Зинченко к Фариону, вызванная ее радикальными взглядами.

По состоянию на сегодняшний день приговор по этому делу также не оглашен.

Амина Окуева

30 октября 2017 года погибла пресс-офицер добровольческого батальона Амина Окуева.

Ее автомобиль обстреляли на железнодорожном переезде, пуля попала ей в голову. Муж Окуевой, Адам Осмаев, получил тяжелое ранение, но выжил.

Правоохранители сразу заявили, что за этим покушением, вероятно, стоит Россия. Однако подозреваемых задержали только спустя два с половиной года. Одним из них оказался уроженец Дагестана Игорь Редькин.

Впоследствии Редькина отпустили под домашний арест, и в 2023 году он скрылся в Венгрии. Эта страна отказала Украине в его экстрадиции, ссылаясь на войну.

Максим Шаповал

27 июня 2017 в Киеве от взрыва авто погиб командир спецназначения разведки, полковник Максим Шаповал. По данным СБУ, организатором этого теракта был генерал ФСБ России Дмитрий Минаев.

Исполнителем, по утверждению следствия, был житель Донецка Олег Шутов. Он арендовал жилье рядом с домом Шаповала, чтобы заложить взрывчатку.

После взрыва Шутов бежал в Россию, а затем в оккупированный Донецк. Впоследствии он был задержан, но информации о приговоре в открытых источниках нет.

Максим Шаповал принимал участие в боевых операциях в Донбассе. Также, по данным российских СМИ, он был одним из участников рейда в оккупированный Крым в 2016 году.

В этой операции принимал участие и нынешний командир ГУР Кирилл Буданов, на которого также пытались совершить покушение в 2019 году.

