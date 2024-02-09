Предатели Украины: что мотивирует завербованных Россией агентов помогать врагу и как работает СБУ над их разоблачением

За то время, пока в Украине идет война, мы видели не одно проявление героизма наших военных. Так же волонтеров и других, кому небезразлична судьба нашей страны. Но, к сожалению, есть люди, которые проживают на территории нашей страны и работают на пользу России.

Речь идет о коллаборантах, предателях, наводчиках, людях, которых завербовали российские спецслужбы. Эти агенты наводят ракеты на определенные объекты, отслеживают расположение военных и сдают оккупантам любую информацию, вредящую безопасности Украины. К сожалению, количество таких агентов выросло во время полномасштабного вторжения. В голове может не вкладываться то, как одни украинцы отдают жизнь за целостность страны, а некоторые делают все, чтобы враг мог нанести сокрушительный удар.

С такими завербованными российскими агентами борется Служба безопасности Украины. СБУ за время полномасштабного вторжения разоблачила более 2000 предателей, об этом в эксклюзивном комментарии для Вікон рассказал представитель Службы безопасности Артем Дехтяренко. Служба бескомпромиссно искореняет все попытки подрывной деятельности в Украине, а сама аббревиатура из трех букв СБУ вызывает немалый страх у злоумышленников.

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Истории завербованных агентов разные, но очень похожие одновременно. Некоторые работают за вознаграждение, некоторые за какие-то свои “убеждения”. Нашей коллеге — региональной журналистке Вікна-новини Марии Малевской — удалось пообщаться с завербованным агентом РФ в Харькове Дмитрием Логвиновым. Он рассказал, почему работал на пользу России, а представитель СБУ Артем Дехтяренко поделился с Вікнами, как работает Служба с предателями, какая их мотивация и куда можно обратиться, если тебя пытаются завербовать.

Предатели Украины: история завербованного агента

В своих социальных сетях, в частности в Telegram-канале, СБУ ежедневно рассказывает о разоблаченных агентах спецслужб. Наибольшую огласку набирают те истории, которые имели трагические последствия. Например, деятельность двух братьев — Владимира Мамона и Дмитрия Мамона, наведших ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области, в результате которого погибли 59 человек. Службе безопасности Украины удалось разоблачить предателей, на основании собранных улик обоим фигурантам составили подозрения по ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса. Кроме того, преступные действия Владимира Мамона дополнительно квалифицированы по ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 438.

Еще одного завербованного агента поймали в Харькове. Это Дмитрий Логвинов, именно с ним общалась региональная журналистка Вікна-новини Мария Малевская. Мужчине 59 лет, он говорит, что на него давил его двоюродный брат, который является бывшим российским военным летчиком в Белгороде. На интервью с Марией Дмитрий тщательно подбирает слова и долго думает над ответами, слово “война” даже не употребляет, всячески пытается его заменить.

На момент проведения интервью количество предателей в Харьковском СИЗО составило более 200 человек.

Дмитрий Логвинов жил в Харькове и на момент своей “деятельности” уже неоднократно слышал взрывы в городе и видел их последствия. Даже несмотря на то, что россияне уничтожили школу, в которой учился Логвинов, и разрушили дом, где жила его дочь, он все равно работал на Россию. Впрочем, говорит, что ему было жаль видеть такую школу, ведь провел там все свое детство.

С работником российской ФСБ Логвинова сконтактировал его брат. Куратор представился Максимом, но СБУ удалось установить настоящее имя россиянина — Андрей Салицев, член опергруппы ФСБ, действующей на территории Белгородской области.

Дмитрий Логвинов был задержан сотрудниками СБУ в марте 2023 года. Тогда мужчина позвонил куратору и рассказал, что произошло, и тот больше не брал трубку. Брат Дмитрия тоже говорил, что ничего не может поделать, только успокаивал и просил удалить все звонки и переписку. Касательно понимания последствий своей деятельности Логвинов говорит:

Я понимал, что это может быть действительно не в пользу нашего города, гражданского населения. В основном он (куратор — ред.) спрашивал: “Где ты видишь какие есть военные?” — делится завербованный харьковчанин.

На вопрос, понимал ли, что на место его наведения может прилететь ракета, отвечает: “Понимал”. Также рассказывает о некоторых задачах, которые ему ставили:

— Просили проехать по определенному адресу и посмотреть, есть ли там автомобиль. Обычный автомобиль. Дали номера автомобиля, я поехал, посмотрел, но его не нашел. Просили отслеживать скопления (военных — ред.), очень интересовали иностранные военные. Где-то увидел скопление — зафиксировал его, — говорит Логвинов.

Имея украинский паспорт, мужчина в начале 2000-х получил еще и российский, а в 2014 году, вероятно, в ожидании стал на учет в российском консульстве. А уже в 2022 году передавал ФСБ информацию о местах, где бывают командиры Сил обороны, гражданские чиновники, работники СБУ. Именно контрразведчикам Службы удалось раскрыть преступление. Логвинов даже сделал в одном из мест схрон со взрывчаткой, он хотел использовать ее для подрыва украинских летчиков и спецназовцев. Во время интервью Логвинов говорил, что надеется на обмен, хотел уехать к своему брату.

Сколько предателей разоблачила СБУ и где их больше всего

Артем Дехтяренко говорит, что одна из ключевых задач Службы безопасности Украины, особенно во время войны, — противодействие вражеским спецслужбам. Так что СБУ бескомпромиссно искореняет все попытки подрывной деятельности в Украине, комплексно противодействуя вредному влиянию РФ. С начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила более 2000 предателей, речь идет о лицах, которым инкриминируется ст. 111 Уголовного Кодекса. Уже среди них установлено более 300 агентов иностранных спецслужб.

— Вражеские агенты могут действовать где угодно, потому что их задачей может быть как наведение ракет, так и сбор данных об обороноспособности нашего государства.

Наивысшая активность российских агентов наблюдается в прифронтовых регионах, потому что там сосредотачиваются подразделения Сил обороны Украины, которые непосредственно участвуют в военных действиях.

Именно за их координатами больше всего охотятся российские информаторы, — комментирует представитель СБУ.

Он добавляет, что СБУ выделяет три наиболее конкретных мотива, которые использует враг при вербовке потенциальных агентов: деньги, обещание должности в оккупационной администрации, шантаж и угрозы.

— Как постоянно подчеркивает глава СБУ Василий Малюк: спрятаться где-нибудь в РФ или на временно оккупированной территории у них не получится. Каждый должен отвечать за совершенное, в том числе и в международном трибунале.

Есть такая украинская поговорка: “Пусть лучше двое ведут, чем четверо несут”. Это значит, что лучше искупить свои грехи тюрьмой.

Поэтому всем коллаборантам и предателям рекомендуем идти в СБУ с повинной. Освобождение территорий — это вопрос времени для Сил безопасности и обороны, а расплата за измену для коллаборантов и предателей обязательно наступит, — акцентирует Дехтяренко.

Сколько времени нужно СБУ, чтобы разоблачить предателя

Спикер СБУ объясняет, что Служба безопасности действует так, что разоблачить предателя еще на этапе подготовки к преступлению, чтобы российский агент не выполнил поставленную ему задачу.

— Что касается разоблачения агента, оно может состояться в считанные дни, но СБУ подходит к каждому случаю индивидуально, потому что документирование преступления требует сбора доказательств и показаний. А еще для СБУ важно не только установить одного злоумышленника, но разоблачить всю сеть, в которой он работал. Это филигранная работа спецслужбы, для этого нужно гораздо больше времени. Речь о месяцах кропотливой работы, — отмечает он.

Куда можно обратиться, если тебя пытались завербовать спецслужбы РФ

В СБУ объясняют, что граждане Украины могут сообщать Службу безопасности о попытках их вербовки. Это может быть письменное обращение или звонок на горячую линию СБУ. Те, кто не совершили никаких действий в ущерб государственной безопасности и добровольно сообщили об обстоятельствах вербовки, освобождаются от уголовной ответственности. А СБУ, получив такую информацию, тщательно проверяет ее и затем принимает необходимые процессуальные решения.

— У СБУ много методов сбора и анализа информации, не все из них можно раскрывать, но Служба учитывает и мониторинг открытых данных, и информацию от собственных оперативных источников, и свидетельства, которые получают уже от разоблаченных наводчиков, — комментирует Дехтяренко.

Если человеку поступает предложение работать на РФ, то СБУ призывает граждан сообщать о таких попытках.

Повторяем, если лицо не совершило преступления и сразу сообщило о попытке вербовки Службу безопасности, то оно освобождается от ответственности.

Сообщить о предполагаемом преступлении граждане могут в письменном виде или звонком на горячую линию СБУ: 0 800 501 482. Также есть отдельные горячие линии СБУ в каждой области Украины.

Но это не может быть анонимное сообщение или какая-либо ссылка на слухи или показания третьих лиц. Заявитель должен четко аргументировать свое обращение и предоставить какие-либо доказательства.

В зависимости от обоснованности такого обращения специалисты СБУ решают, предпринимать ли оперативно-розыскные действия.

Если речь идет о преступлении на временно оккупированной территории, то сообщать о нем можно даже анонимно. Для этого с начала полномасштабного вторжения СБУ запустила официальный чат-бот в Telegram, который называется STOP Russian War. С его помощью можно сообщать СБУ о коллаборационной деятельности или военных преступлениях РФ, — комментирует представитель спецслужбы.

Что ждет предателей после задержания и какое их поведение

Дехтяренко рассказывает, что после задержания предателя Служба совершает все необходимые следственные и процессуальные действия, то есть, объявляет подозрения, устанавливает обстоятельства и участников преступления, идентифицирует фигурантов.

— Завершающий этап со стороны СБУ — передача обвинительного акта в суд, потом уже суд выносит приговор и определяет меру наказания. Государственная измена, совершенная в условиях военного положения, согласно Уголовному кодексу, наказывается лишением свободы. Речь идет о тюремном заключении на срок до 15 лет или о пожизненном лишении свободы с конфискацией имущества, — объясняет он.

Что касается поведения разоблаченных российских агентов уже после задержания, представитель спецслужбы говорит, что она зависит от линии защиты, которую они вырали. Большинство раскаивается и идет на сотрудничество со следствием, чтобы смягчить наказание, а кто-то уверяет суд, что не подозревал о последствиях своих действий и масштабах преступления. Есть и такие, которые даже в тюрьме поддерживают “русский мир” и искренне ненавидят Украину.

Вікна-новини призывают не сотрудничать с врагом, а о любых попытках вербовки тебя или твоих знакомых сообщать СБУ. Но учти советы, которые давались выше относительно такого заявления. Также ты можешь воспользоваться чат-ботом СБУ или чат-ботом єВорог, в котором можно сообщить о деятельности коллаборантов или передвижении вражеской техники. Помни, что безопасность Украины зависит не только от работы спецслужб и военных, но и от твоих действий и выбора.

Служба безопасности Украины разными путями пытается обезвредить врага. Ранее мы рассказывали, как работают спецназовцы Альфы СБУ.

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