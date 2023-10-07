Они выбирают “самую жирную” цель! Уникальные карды работы группы Альфа СБУ на Запорожском направлении

Эта группа спецназовцев Альфы активно охотится дронами на врага, где бы тот ни прятался и как быстро бы ни мчался. С начала полномасштабной войны они уже выполнили множество рискованных задач! Так что даже придирчивым ведением собственной статистики уничтоженной техники и живой силы противника пренебрегают. Потому что иногда, говорят, работы бывает настолько много, что двигатели их беспилотников не успевают остыть.

На подъезде к линии фронта они быстро, без лишней суеты, проверяют амуницию и надевают броню. Спецназовцы Альфы СБУ отправляются на боевую задачу.

Тишина здесь обманчива, поэтому медлить не стоит. Кроме оружия, альфовцы несут еще и целую кучу орудий, чтобы умело отправлять врагов на концерт Кобзона. Спецназовец с позывным Самурай готовит Starlink.

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Эти альфовцы СБУ уже снискали себе среди врагов злую славу. Самурай говорит, что до полномасштабной войны задачи его подразделения были несколько иными. Но пришлось овладеть беспилотниками.

Из нескольких “зайцев”, которые замечают эти охотники, выбирают, конечно, тех, что “пожирнее”.

Если есть несколько единиц техники, выбираем по приоритету. Если есть тяжелая техника — танк и БТР, в приоритете — танк, — объясняет Самурай.

Глаза альфовцев в небе — мавик. Им распоряжается спецназовец на псевдо Бандерас. Говорит, были даже случаи воздушного сражения между дронами. Усмотреть и навестись на цель — это кропотливая работа. На этот раз на счету альфовцев — наблюдательная башня россиян.

После проделанной работы ребята собираются уходить, чтобы самим не стать мишенью. Результатом довольны.

Напомним, ранее мы рассказывали о военном, которому нужен бионический протез.

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