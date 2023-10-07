Вони обирають “найжирнішу” ціль! Унікальні кадри роботи групи Альфа СБУ на Запорізькому напрямку

Група спецпризначенців Альфи активно полює дронами на ворога, хоч би де той ховався і як би швидко не мчав. Від початку повномасштабної війни вони уже виконали безліч ризикованих завдань!

Тож навіть прискіпливим веденням власної статистики знищеної техніки та живої сили противника нехтують. Бо іноді, твердять, роботи буває настільки багато, що двигуни їхніх безпілотників не встигають охолонути.

На під’їзді до лінії фронту вони швидко та без зайвої метушні перевіряють амуніцію та вдягають броню. Спецпризначенці Альфи СБУ рушають на бойове завдання.

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Тиша тут оманлива, тож зволікати не варто. Окрім зброї, альфівці несуть ще й цілу купу знаряддя, аби вправніше відряджати ворогів на концерт Кобзона. Спецпризначенець на псевдо Самурай готує Starlink.

Ці альфівці СБУ вже нажили собі серед ворогів лихої слави. Самурай каже, що до повномасштабної війни завдання його підрозділу були дещо іншими. Та довелося опановувати безпілотники.

З кількох “зайців”, які помічають ці мисливці, обирають, звісно, того, який “жирніший”.

Якщо є декілька одиниць техніки, вибираємо по пріоритету. Якщо є важка техніка — танк і БТР, в пріоритеті — танк, — пояснює Самурай.

Очі альфівців у небі — мавік. Ним опікується спецпризначенець на псевдо Бандерас. Каже, були випадки й повітряного бою між дронами. Вгледіти та навестися на ціль — то кропітка робота. Цього разу на рахунку альфівців — спостережна вежа росіян.

Після виконаної роботи хлопці збираються йти, аби самим не стати мішенню. Результатом задоволені.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про військового, якому потрібен біонічний протез.

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