Люди

Вони обирають “найжирнішу” ціль! Унікальні кадри роботи групи Альфа СБУ на Запорізькому напрямку

Андрій Почтєв 07 Жовтня 2023, 15:00

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