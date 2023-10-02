Просто хочу обійняти сина і донечку! Історія військового, якому потрібен біонічний протез

Степан дивом вижив, але залишився без лівої руки, коли потрапив в оточення російських танків на Луганщині. Його прооперував відомий на весь світ хірург-ортопед зі Швеції.

У кістку воїна вживили імплант, до якого згодом можна приєднати біонічний протез. Але операція — це лише перший етап, а от на біонічний протез іще потрібно зібрати чималу суму.

Історія Степана Качмара та як допомогти бійцю

Степан втратив ліву руку у важких боях під Лисичанськом ще минулого літа. У чоловіка на телефоні навіть залишилося відео на згадку про той страшний день, коли росіяни оточили його з побратимами.

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Степан каже, що зрозумів одразу, — руку не врятують. А от за життя вирішив боротися до останнього. І це були три години суцільного пекла.

Степан зі Львівщини. Боронити країну від окупантів він вирішив ще на початку повномасштабного вторгнення. Без жодного досвіду пішов до військкомату, служив у 24-ій окремій механізованій бригаді імені Короля Данила.

Я ночами плакав — не міг витримувати, знаючи, що там дітей гвалтують. Послухав своє серце, все усвідомив і пішов воювати, — розповідає військовослужбовець ЗСУ Степан Качмар.

Благодійники запропонували Степану унікальний для України варіант — остеоінтеграційне протезування. Це коли безпосередньо в кістку встановлюється імплант, до якого згодом приєднують протез. Знайомити українських лікарів з цим методом на запрошення благодійного фонду приїхав до України сам його автор — відомий шведський професор Рікард Бранемарк.

Операцію для військових зробили абсолютно безкоштовно. Але це лише перший етап, попереду ще три місяці реабілітації, і найголовніше — встановлення біонічного протеза. Попри все пережите, Степан не втрачає віри, що йому вдасться повернутися до звичного життя, яке у нього було до війни.

І мріє про банальні людські емоції, наприклад міцно обійняти та взяти на руки своїх маленьких сина й доньку.

На новітній біонічний протез Степану зараз потрібно 2 мільйони 850 тисяч гривень. Допомогти може кожен охочий за QR-кодом на відео або за номером картки.

Допомогти фінансово можеш тут: 5375 4112 0880 6468

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Максим Колесніков оговтується після полону.

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