Відкриваю очі, я вже п’ятий день у лікарні. Дивом врятованому хлопцю безкоштовно взялися відновити зовнішність

Позбутися шрамів війни! Українці можуть безоплатно отримати послуги з пластичної хірургії. Усе — в рамках ініціативи No Scar. До неї вже долучилися понад 40 найкращих пластичних хірургів з усієї країни. Лікарі проводять корекції шрамів та рубців обличчя і тіла, а також операції з естетичних корекцій.

Отримати таку допомогу може кожен, хто постраждав від воєнних дій в Україні.

Історія Богдана Мирошко

Його життя змінилося назавжди всього за кілька секунд. Богдан Мирошко — з Кіровоградщини. Йому лише 24 роки. Хлопець уже колишній військовий. Служив артилеристом під Херсоном та на Донеччині, де й дістав важкі поранення.

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— Ми сидимо на позиції, команда надходить від командира, щоб ми підготувалися до ведення вогню. Ми зарядилися, чекаємо команди “постріл”, поступає ця команда “постріл”, і я відкриваю очі, я вже 5-й день в лікарні, виявляється, — розповідає Богдан.

Хлопець каже, у той фатальний день вижив дивом.

Діагноз важкий — мінно-вибухова травма декількох ділянок тіла. Хлопець протягом року проходив реабілітацію в Києві, в Олександрівській лікарні. Після складних операцій було ухвалено рішення — без пластичних хірургів не обійтися.

За справу взялися столичні фахівці. Коригували найбільший рубець на грудях, а також оперували повіку, де було втрачено око. Хоча пластичні операції в Україні коштують чимало, відновити Богдану зовнішність наші лікарі взялися безкоштовно. Усе — в рамках ініціативи No Scar (у перекладі означає “ні рубцям”).

Відновити зовнішність може кожен, хто постраждав від воєнних дій в Україні. Чоловіки та жінки, військові та цивільні, діти та дорослі. Для цього необхідно заповнити анкету на сайті цієї ініціативи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію 29-річного військового Нацгвардії Віталія Вереса, який втратив зір.

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