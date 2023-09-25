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Переніс 17 операцій і думав, що вже ніколи не буде ходити. Історія військового Павла Корнієнка

Оксана Ясницька, Журналістка програми Вікна-новини 25 Вересня 2023, 17:00

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