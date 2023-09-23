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З такими травмами в Україні не виживають! Історія восьмирічного Ромчика, якого врятували після ракетного удару

Ірина Заславець, медична оглядачка програми Вікна-новини 23 Вересня 2023, 21:00

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