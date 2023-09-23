З такими травмами в Україні не виживають! Історія восьмирічного Ромчика, якого врятували після ракетного удару

Хлопчик, який вижив і за чиє життя боролися десятки лікарів двох країн, повернувся додому після року лікування за кордоном. Торік улітку, під час ракетного удару росіян по Вінниці, семирічний Ромчик втратив маму.

А сам зазнав страшних опіків. Нині його реабілітація продовжиться у Львові, у найбільшому в західних регіонах дитячому опіковому відділенні, де його рятували понад рік тому.

Вижив попри сильну травму! Восьмирічний Ромчик продовжує реабілітацію після ракетного удару

Він крокує за руку з татом, на обличчі в хлопчика спеціальна маска, яку не можна знімати. Ромчик повертається до своїх рятівників. Він знайомиться з українськими лікарями, які врятували йому життя. Торік він був у комі, тому сьогодні бачить їх уперше.

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Я собі дуже багато разів говорив: я не вірю, просто не вірю, що я вдома, — каже Рома.

Хлопчик зазнав опіків 14 липня 2022 року під час масованого ракетного удару росіян по Вінниці. Мама, яка привела його на прийом до лікаря, стала однією з 27 загиблих, а син — одним з 202 поранених.

Батько розповідає, силою вибуху хлопчика відкинуло, що і врятувало його життя. Його відразу підібрали люди і віддали швидкій, є відео, як його виносили люди. Доки батько розривався між похороном дружини і порятунком сина, хлопчика доставили у Львів.

Стан дитини був критичним. Вогонь уразив 45% тіла. На спині були опіки найвищого ступеня важкості — з такими пацієнти в Україні помирають. Лікарі робили усе, але не давали гарантій, що малюк виживе.

Хлопчик витримав евакуацію до Німеччини. Ромчик здивував усіх там, адже вижив. В Україні нині лікувати людей з такими опіками неможливо, бо немає необхідного обладнання.

З рубцями доведеться боротися ще довго. Їх потрібно шліфувати, аби Ромчик не відчував постійного болю. Такого обладнання в Україні також немає. Організація Добро.UA відкрила збір на лазер для шліфування рубців.

Долучитися до збору можна за QR-кодом у відео або за цим посиланням. Будь-яка сума наблизить дітей до нормального життя та здійснення мрій.

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