С такими травмами в Украине не выживают! История восьмилетнего Ромчика, которого спасли после ракетного удара

Мальчик, который выжил, и за чью жизнь боролись десятки врачей двух стран, вернулся домой после года лечения за границей. Летом прошлого года, во время ракетного удара россиян по Виннице, семилетний Ромчик потерял маму.

А сам получил страшные ожоги. Сейчас его реабилитация продолжится во Львове, в крупнейшем в западных регионах детском ожоговом отделении, где его спасали больше года назад.

Выжил, несмотря на сильную травму! Восьмилетний Ромчик продолжает реабилитацию после ракетного удара

Он шагает за руку с папой, на лице у мальчика специальная маска, которую нельзя снимать. Ромчик возвращается к своим спасателям. Он знакомится с украинскими врачами, которые спасли ему жизнь. В прошлом году он был в коме, потому сегодня видит их впервые.

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Я очень много раз говорил: я не верю, просто не верю, что я дома, — говорит Рома.

Мальчик получил ожоги 14 июля 2022 года во время массированного ракетного удара россиян по Виннице. Мама, которая привела его на прием к врачу, стала одной из 27 погибших, а сын — одним из 202 раненых.

Отец рассказывает, что силой взрыва мальчика отбросило, что и спасло его жизнь. Его сразу подобрали люди и отдали скорой, есть видео, как его выносили люди. Пока отец разрывался между похоронами жены и спасением сына, мальчика доставили во Львов.

Состояние ребенка было критическим. Огонь поразил 45% тела. На спине были ожоги высокой степени тяжести — с такими пациенты в Украине умирают. Врачи делали все, но не давали гарантий, что малыш выживет.

Мальчик выдержал эвакуацию в Германию. Ромчик удивил всех там, ведь выжил. В Украине лечить людей с такими ожогами невозможно, потому что нет необходимого оборудования.

С рубцами придется бороться еще долго. Их нужно шлифовать, чтобы Ромчик не чувствовал постоянной боли. Такого оборудования в Украине тоже нет. Организация Добро.UA открыла сбор на лазер для шлифовки рубцов.

Присоединиться к сбору можно по QR-коду в видео или по этой ссылке. Любая сумма приблизит детей к нормальной жизни и исполнению мечтаний.

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