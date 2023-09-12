Я не знала, на что иду. История 22-летней студентки Виктории, которая вступила в ряды ВСУ

24 февраля 2022 года жизнь многих людей кардинально изменилась. Кто-то уехал как можно дальше от войны, кого-то она застала уже на пороге, а некоторые уже собирали вещи в военкомат.

Эта история о 22-летней студентке юридического факультета Виктории Савкив, которая в первый день войны, не сомневаясь в своем выборе, стала на воинский учет и пополнила ряды ВСУ. Сейчас она работает в составе эвакуационной группы 214 отдельного специального батальона OPFOR на Бахмутском направлении. О сознательном выборе девушки и принципах на войне — далее в материале.

Как Виктория поступила в ВСУ

— 24 февраля началось полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию Украины. И у меня не стояло выбора: оставаться где-то в стороне или быть в Вооруженных силах Украины и быть причастной к нашей победе.

Сейчас также смотрят

Поэтому я выбрала именно тот вариант, который был ближе всего мне по духу, по характеру и пожеланиям. Я не знала на что я иду. Я никогда не видела такой войны, какая она в принципе есть, поэтому во мне совсем не было страха.

Когда же девушка вступила в ряды ВСУ, она рассказывает, что увидела войну: тяжелую войну, изнурительную войну, войну которая заставляет задуматься.

Это нельзя увидеть через телеканалы, это нужно почувствовать. Это трудно, это изнурительно, это утомляет. Но я считаю, что мы должны выстоять именно с помощью Вооруженных сил Украины.

— Как семья отреагировала на такое решение?

— Без удивления. Моя мама принимает мой характер и мои спонтанные решения. Она долго не знала, что я вступила в ряды ВСУ, но когда узнала, сказала: “Я знала”. Маму я видела 8 месяцев назад.

— Какие задачи сейчас выполняете?

— Сейчас основная наша специализация — эвакуация. Если есть раненый, наша задача — приехать на точку, куда его принесут. Затем моя задача — довести этого раненого живым до стабпункта. Если есть раненые — выезжаем, если нет — дежурим.

Мне не было страшно идти в первый бой, потому что я не знала, на что я шла. Я не представляла, что такое война. Я понимала, что там есть раненые, есть погибшие, но я не знала, что я могу быть среди этих раненых или погибших.

А сейчас, когда я увидела, что такое война, повозила раненых, повозила погибших в морги, и я поняла, что на войне умирают люди. И да, мне страшно.

Я борюсь со страхом тем, что я беру на себя ответственность за жизнь другого человека. И когда мы уже вывозим человека из горячих точек, мне не страшно, потому что у меня есть понимание, что жизнь этого человека зависит от того, насколько я буду спокойной и насколько возьму себя в руки и буду работать с ним так, чтобы он доехал живым.

— Что было самым жестоким за это время?

— Да полностью все, мне кажется. Постоянно одна какая-то ситуация, потом другая, какие-то одни раненые, другие погибшие. Но это нужно воспринимать как работу.

Реально кажется, что ты уже видел все. А позже происходит какая-то такая смерть и там такие ранения, что ты сомневаешься, существует ли такое.

Я никогда не задумывалась над тем, что я могу быть военнослужащей. Но об этом, наверное, нужно было думать. Мне не хотелось в это верить, когда стояли войска России на границе с Украиной. Все говорили, что это учения, и я хотела в это верить. А оказывается, что очень очевидно, что это не учения.

— Какой бы ты дала людям совет, как задуматься о том, что ты на следующий день можешь попасть на войну?

— Смотрите, человек, который действительно умный и реально осознает ситуацию, он предполагает, что может рано или поздно оказаться в Вооруженных Силах Украины. Просто вот вопрос: рано или поздно. И нужно к этому готовиться как можно лучше. Но важно, что люди должны сами это понять.

Ранее мы рассказывали, как хирург из Бостона спасает украинских военных.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.