“Русский мир” освобождает от жизни: фермер об уничтоженном россиянами сельском хозяйстве в Херсонской области

Жизнь после оккупации. В селе Правдино Херсонской области фермеры взялись восстанавливать сельское хозяйство.

Рассказывают: своими силами все восстановить очень сложно — не хватает денег, потому что техника разбита, урожай уничтожен, поля заминированы. Но люди сложа руки не сидят и понемногу сами берутся за ремонт.

Об оккупации, говорят, здесь до сих пор многое напоминает. После себя россияне оставили немало бед, как и находок, которые шокируют.

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— После того, что русские здесь творили, сельское хозяйство пришло в такой упадок, что нас отбросили лет на 30-40 назад, — так вспоминает о российской оккупации фермер Анатолий Стрелецкий.

Мужчина показывает свое некогда зажиточное хозяйство. После 9 месяцев российской оккупации от него остались руины. Анатолий показывает первое место на территории села, куда зашли россияне и остались. Разбитую мельницу мужчина выкупил за год до начала полномасштабной войны. А когда россияне были в селе, они там обустроились. Все оборудование изуродовано и восстановлению не подлежит. Даже после уборки остался невыносимый запах.

Анатолий рассказывает, что на огромной территории хозяйства, кроме мельницы, работала пекарня. Также они планировали заниматься переработкой семян подсолнечника. Но россияне нанесли большой ущерб и восстановить хозяйство собственными силами фермеру не под силу. Верхняя часть здания была из стекла, там и сидели российские стрелки, наблюдая за Николаевским направлением.

Теперь здесь стоит уничтоженный трансформатор. Чтобы восстановить хозяйство, нужно сначала восстановить электроснабжение, — говорит фермер.

“Русский мир”, который приходит в Украину, освобождает от всего, и прежде всего — от жизни.

Оккупанты обстреливали село намеренно. От вражеского огня пострадало и хозяйство брата Анатолия. Мужчина вспоминает, что россияне специально выставили два танка и БТР, которые обстреляли территорию. Как следствие: разбиты склады и уничтожено все, что было на территории.

После трех месяцев оккупации Анатолию с женой удалось выехать из села. Затем россияне поселились в их доме, заминировав его взрывчаткой. Некоторые находки шокируют. Например, остался блокнот, в котором они записывали как, когда и из каких видов оружия обстреливали Николаев.

Сейчас люди пытаются возвращаться к обычной жизни в своем родном селе, несмотря на поврежденные здания и технику. Но они сталкиваются с проблемой минирования территории вокруг села. Об опасности местных предупреждают и саперы.

Люди здесь ждут поддержки и помощи, ведь восстановить сельское хозяйство только собственными силами нереально.

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