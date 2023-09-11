“Русскій мір” звільняє від життя: фермер про знищене росіянами сільське господарство на Херсонщині

Життя після окупації. У селі Правдине на Херсонщині фермери беруться відновлювати сільське господарство.

Розповідають: своїми силами все відбудувати дуже складно — не вистачає грошей, бо техніка розбита, врожай знищено, поля заміновані. Та люди склавши руки не сидять і потроху самі беруться за ремонт.

Про окупацію, кажуть, тут ще досі багато чого нагадує. Після себе росіяни лишили чимало лиха, як і знахідок, що шокують.

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— Після того, що росіяни тут чинили, сільське господарство прийшло до такого занепаду, що нас відкинули років на 30-40 назад, — так згадує про російську окупацію фермер Анатолій Стрілецький.

Чоловік показує своє колись заможне господарство. Після 9 місяців російської окупації від нього залишилися руїни. Анатолій показує перше місце на території села, куди зайшли росіяни та залишилися. Розтрощений млин чоловік викупив за рік до початку повномасштабної війни. А коли росіяни були у селі, то там облаштувалися. Зараз усе обладнання понівечене й відновленню не підлягає. Навіть після прибирання залишився нестерпний сморід.

Пан Анатолій розповідає, що на величезній території господарства, окрім млина, працювала пекарня. Також тут планували займатися переробленням насіння соняшника. Та росіяни завдали великої шкоди, і відновити господарство власними силами фермеру не під силу. Верхня частина будівлі була зі скла, за ним сиділи російські стрілки, спостерігаючи за Миколаївським напрямком.

Тепер тут стоїть знищений трансформатор. Щоб відновити господарство, потрібно спочатку відновити електропостачання, — каже фермер.

“Русскій мір”, який приходить в Україну, звільняє від усього, і найперше — від життя.

Окупанти обстрілювали село навмисно. Від ворожого вогню постраждало й господарство брата Анатолія. Чоловік згадує, що росіяни спеціально виставили два танки й БТР, які обстріляли територію. Як наслідок: розбиті склади; знищено усе, що було на території.

Після трьох місяців окупації Анатолію з дружиною вдалося виїхати з села. Потім росіяни оселилися в їхньому будинку, замінувавши його вибухівкою. Деякі знахідки шокують. Приміром, залишився записник, у якому вони занотовували як, коли та з яких видів зброї обстрілювали Миколаїв.

Нині люди намагаються повертатися до звичайного життя у своєму рідному селі попри ушкоджені будівлі та техніку. Але вони зіштовхуються з проблемою мінування території навколо села. Про небезпеку місцевих попереджають і сапери.

Люди тут чекають на підтримку та допомогу, адже відновити сільське господарство лише власними силами нереально.

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