Втратив ногу, але зберіг любов родини: історія розвідника на псевдо Лютий

Ще донедавна він був просто щасливим татом двох дорослих дітей та коханим чоловіком, але після 24 лютого 2022 року 49-річний Давид Юнг змінив своє ім’я на псевдо Лютий та долучився до добровольчого батальйону Аратта.

Попри те, що він покинув свою рідну Львівську область та відправився на Запорізький напрямок, любов його родини була завжди поруч, навіть після поранення.

Тільки встиг підрозділ пройти злагодження, а бійці здобули необхідні для фронту навички. Так батальйон у червні 2022 року приєднався до складу ЗСУ. Після цього Лютий потрапив у лави розвідки.

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Як запевняє сам військовий, поки розповідає свою історію журналістці Факти ICTV Оксані Михайловій, пізніше у роботі розвідником допоміг той факт, що всі бійці були між собою вже знайомі. Тож працювати було простіше.

В обов’язки Лютого входило забезпечувати просування наших військ. Тобто потрібно було розчистити територію у сірій зоні, розмінувати її, а потім пропускати інші підрозділи працювати.

Зазвичай все йшло за планом, але цьогоріч під час останнього виходу у квітні ворог “підловив” розвідників протитанковою керованою ракетою, коли ті вже встигли вивести своїх побратимів на позиції.

Влучив у машину. Слава Богу, весь екіпаж живий. Були переломи, контузії, у мене було трошки тяжче поранення.

Тоді Лютий перепитав усіх, чи живі вони. Однак сам зрозумів, що не може вибратись з машини. Йому допоміг побратим на псевдо Француз, а інші хлопці вже провели евакуацію.

Оскільки снаряд розірвався практично під ногою військового, кістка була роздроблена, тож врятувати кінцівку лікарям не вдалось. Реабілітацію Лютий уже проходив у київському центрі Recovery. Там бійцю потрібно було тренувати м’язи, щоб мати змогу опанувати протез.

Як зізнається чоловік, йому допомагала й велика підтримка дружини, а також син і донька, які не забували про тата увесь цей час.

Має нестримне бажання стати атлетом і йде до своєї цілі молодий військовий Ліон. Читай історію бійця, що втратив ногу та мріє про спортивний протез.

Фото: Факти ICTV

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