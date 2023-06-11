Люди

Має нестримне бажання стати атлетом і йде до своєї цілі! Історія бійця, що втратив ногу та мріє про спортивний протез

Ірина Заславець, медична оглядачка програми Вікна-новини 11 Червня 2023, 20:30
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