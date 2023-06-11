Має нестримне бажання стати атлетом і йде до своєї цілі! Історія бійця, що втратив ногу та мріє про спортивний протез

Йому лише 25 років, він втратив ногу, захищаючи Україну, але мріє отримати спортивний протез і стати атлетом.

Молодий боєць Ліон переважну більшість життя займався спортом. Понад усе любить бігати. Тож, щоб робити це без обмежень і надалі, йому потрібен спеціальний протез.

Він уже має звичайний — для ходьби. Отримав його в Національному реабілітаційному Центрі Незламні. Зібрати ж на спортивний протез для Ліона допомагає відомий бодибілдер, дворазовий чемпіон світу і персональний тренер Андрій Хомицький.

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Біг — це як політ. На якомусь п’ятому кілометрі у тебе відкривається друге дихання, ти забуваєш про свої ноги, просто рухаєшся, відпускаєш усі свої думки. Це класне відчуття, — говорить Ліон.

— Після того, як він став на протез, робив більше, ніж інші хлопці. Щодня він залишався в залі, бігав на доріжці, займався на велотренажері, що спровокувало ламання першого протеза. Ми його переробили, і Ліон продовжує наполегливо тренуватися, — розповідає працівниця реабілітаційного центру.

Хлопець з Київщини, але на момент повномасштабного вторгнення працював у Туреччині. Каже, якби знав, що таке станеться, не їхав би працювати, а купував спорядження. Тоді його батьки були на Київщині, а дівчина — у самому Києві. Ліон дуже хвилювався за них. Він повернувся додому та став добровольцем, воював на Харківщині, Луганщині та Донеччині.

Дівчина Ліона Наталя підтримувала коханого під час реабілітації і продовжує це робити на шляху до мрії стати атлетом на спортивному протезі.

Хочу пробігти кілька марафонів, зокрема і 42 км, — ділиться Ліон.

Бодибілдер Андрій Хомицький проводитиме тренування онлайн з зірками та блогерами, щоб допомогти Ліону зібрати на протез, з ним тренер теж проведе спільне тренування.

На жаль, через війну Росії страждають наші діти, вони теж отримують поранення, через які доводиться ампутувати кінцівки. Та навіть діти доводять, що українці — незламні. Раніше ми розповідали історію Саші Паскаль, яка перемогла на змаганнях з гімнастики з протезом.

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