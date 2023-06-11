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Имеет безудержное желание стать атлетом и идет к своей цели! История бойца, потерявшего ногу и мечтающего о спортивном протезе

Ирина Заславец, медицинский обозреватель программы Викна-Новости 11 июня 2023, 20:30
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