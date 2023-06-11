Имеет безудержное желание стать атлетом и идет к своей цели! История бойца, потерявшего ногу и мечтающего о спортивном протезе

Ему всего 25 лет, он потерял ногу, защищая Украину, но мечтает получить спортивный протез и стать атлетом.

Молодой боец Лион большинство жизни занимался спортом. Больше всего любит бегать. Чтобы делать это без ограничений и в дальнейшем, ему нужен специальный протез.

У него уже есть обычный — для ходьбы. Получил его в Национальном реабилитационном Центре Несокрушимые. Собрать же на спортивный протез для Лиона помогает известный бодибилдер, двукратный чемпион мира и персональный тренер Андрей Фомицкий.

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Упорные тренировки

Бег — это как полет. На каком-то пятом километре у тебя открывается второе дыхание, ты забываешь о своих ногах, просто двигаешься, отпускаешь все свои мысли. Это классное чувство, — говорит Лион.

— После того, как он встал на протез, делал больше, чем другие ребята. Каждый день он оставался в зале, бегал на дорожке, занимался на велотренажере, что спровоцировало поломку первого протеза. Мы его переработали, и Лион продолжает упорно тренироваться, — рассказывает работница реабилитационного центра.

Парень из Киевской области, но в момент полномасштабного вторжения работал в Турции. Говорит, если бы знал, что такое произойдет, не ехал бы работать, а покупал снаряжение. Тогда его родители были в Киевской области, а девушка — в самом Киеве. Лион очень волновался за них. Он вернулся домой и стал добровольцем, воевал в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Девушка Лиона Наталья поддерживала любимого во время реабилитации и продолжает делать это на пути к мечте стать атлетом на спортивном протезе.

Хочу пробежать несколько марафонов, в том числе и 42 км, — делится Лион.

Бодибилдер Андрей Фомицкий будет проводить тренировки онлайн со звездами и блогерами, чтобы помочь Лиону собрать на протез, с ним тренер тоже проведет совместную тренировку.

К сожалению, из-за войны России страдают наши дети, они тоже получают ранения, из-за которых приходится ампутировать конечности. Но даже дети доказывают, что украинцы — несокрушимые. Ранее мы рассказывали историю Саши Паскаль, победившей на соревнованиях по гимнастике с протезом.

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