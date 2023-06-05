“Запомните имя юной чемпионки!” Семилетняя Саша, потерявшая ногу в результате обстрела, победила на соревнованиях

И как бы не старались россияне нас сломать, у них ничего не получится. Потому что украинцы и украинки сильные с самого детства. Доказательством мужества и невероятной силы стало выступление семилетней Саши Паскаль на соревнованиях по художественной гимнастике, на которых она завоевала первое место.

В прошлом году Саша потеряла ногу из-за российских обстрелов в Затоке. Участие в своих первых соревнованиях девочка приняла уже с протезом.

О выступлении юной чемпионки сообщила Уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

— Только что получила сообщение от Маши, мамы Сашеньки Паскаль: “Сегодня были наши первые соревнования!”. Я смотрела и не могла поверить, как быстро она реабилитировалась!

А самое главное, какая мотивация мощная должна быть у семилетней девочки, чтобы так реактивно вернуться в художественную гимнастику с протезом ноги! — говорит Дарья Герасимчук.

Саша Паскаль, потерявшая в прошлом году ногу от рашистских ракетных обстрелов Одессой области, сегодня приняла участие в своих первых соревнованиях. Она победила!

Запомните имя юной чемпионки! — подчеркнула Герасимчук.

Полную историю Саши Паскаль и её мечты, мы писали в нашем другом материале. Читай и вдохновляйся сильными историями украинцев!

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