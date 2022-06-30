Хочу надеть протез и пойти на гимнастику: Саша пострадала во время ракетного удара, но мечтает снова стать на ноги

Трагедия произошла 16 мая. Александра Паскаль вместе с родителями приехала погостить к дедушке на базу отдыха в курортной Затоке Одесской области.

Семья хотела отвлечься от постоянных сирен и немного отдохнуть. Но только они запарковались и пошли открывать базу, как в здание попала ракета.

Я бегала по двору, играла, а дальше уже ничего не помню, — вспоминает Александра.

От удара Сашу с мамой придавило обломками здания. Мама девочки уцелела, а ребенок получил многочисленные переломы и ушибы.

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— Это чудо, что мы вообще выжили. Удар был очень сильный. Я пришла в себя и начала разгребать Сашу. На нее упала бетонная плита, я начала звать на помощь.

Соседи подставили под плиту палки, и мы вытащили Сашу. Привезли в больницу, и ее сразу забрали в реанимацию, — рассказывает мама девочки Мария Паскаль.

Девочка пришла в себя уже в больнице. Несколько недель она провела в реанимации. Врачи долго пытались спасти малышке ногу, однако впоследствии приняли решение ампутировать конечность.

К сожалению, врачи не смогли спасти ногу. Сейчас нам потребуется длительная реабилитация и протезирование. Саша маленькая, ей всего шесть лет. Нужно каждый год менять протез, потому что она растет, — продолжила мама.

Сегодня маленькую Александру выписали из больницы. Она уже понемногу учится стоять заново, но на одной ноге. Впрочем, это уже прогресс, говорит мама девочки.

Александра мечтает сделать протезирование и вернуться к привычной жизни, снова бегать и прыгать, а еще вернуться на занятия по гимнастике.

Если у тебя есть возможность помочь семье, вот реквизиты карты мамы Александры:

4149 4993 9751 6228 — Мария Паскаль.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто имеет право на бесплатное протезирование в Украине.