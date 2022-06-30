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Хочу надеть протез и пойти на гимнастику: Саша пострадала во время ракетного удара, но мечтает снова стать на ноги

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 30 июня 2022, 13:30
Саша з Одещини

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