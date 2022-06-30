Хочу одягнути протез і піти на гімнастику: Саша постраждала під час ракетного удару, але мріє знову стати на ноги

Трагедія сталася 16 травня. Олександра Паскаль разом із батьками приїхала погостювати до дідуся на базу відпочинку у курортній Затоці, що на Одещині.

Родина хотіла відволіктися від постійних сирен тривоги й трохи відпочити. І щойно вони запаркувалися і пішли відчиняти базу, як у будівлю влучила ракета.

Я бігала по подвір’ю, бавилася, а далі вже нічого не пам’ятаю, — згадує Олександра.

Від удару Сашу з мамою придавило уламками будівлі. Мама дівчинки вціліла, а дитина отримала численні переломи та забої.

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— Це диво, що ми взагалі вижили. Удар був дуже потужний. Я оговталася і почала розгрібати Сашу. На неї впала бетонна плита, я почала кликати на допомогу.

Сусіди підставили під плиту палиці, й ми витягли Сашу. Привезли у лікарню, і її одразу забрали в реанімацію, — розповідає мама дівчинки Марія Паскаль.

Дівчинка отямилася вже у лікарні. Кілька тижнів вона провела у реанімації. Лікарі довго намагалися врятувати малечі ногу. Втім, згодом ухвалили рішення ампутувати кінцівку.

На жаль, лікарі не змогли врятувати ногу. Зараз нам потрібна буде тривала реабілітація і протезування. Саша маленька, їй всього шість років. Потрібно щороку міняти протез, бо вона ж росте, — додала мама.

Сьогодні маленьку Олександру виписали з лікарні. Вона вже потрохи вчиться заново стояти, але на одній нозі. Втім, це вже прогрес, каже мама дівчинки.

Олександра мріє зробити протезування і повернутися до звичного життя, знову бігати та стрибати, а ще повернутися на заняття з гімнастики.

Якщо у тебе є змога допомогти родині, ось реквізити картки матері Олександри:

4149 4993 9751 6228 — Марія Паскаль.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто має право на безкоштовне протезування в Україні.