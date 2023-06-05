“Запам’ятайте ім’я юної чемпіонки!” Семирічна Саша, яка втратила ногу внаслідок обстрілу, виборола перемогу на змаганнях

Як би не прагнули росіяни нас зламати, у них нічого не вийде. Бо українці та українки сильними стають ще з дитинства. Доказом мужності та неймовірної сили став виступ семирічної Саші Паскаль на змаганнях з художньої гімнастики, де вона виборола перше місце.

Минулого року Саша втратила ногу через російський обстріл у Затоці. Участь у своїх перших змаганнях дівчинка взяла у протезі.

Про виступ юної чемпіонки повідомила Уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

— Щойно отримала повідомлення від Маші, мами Сашеньки Паскаль: “Сьогодні були наші перші змагання!”. Я дивилась і не могла повірити, як швидко вона реабілітувалась! А найголовніше, яка ж мотивація потужна повинна бути у семирічної дівчинки, щоб так реактивно повернутись в художню гімнастику з протезом ноги! — каже Дар’я Герасимчук.

Саша Паскаль, яка торік втратила ногу від рашистського ракетного обстрілу Одещини, сьогодні взяла участь у своїх перших змаганнях. Вона перемогла! Запам’ятайте ім’я юної чемпіонки! — наголосила Герасимчук.

Повну історію Олександри Паскаль та її мрію, ми писали в нашому іншому матеріалі. Читай та надихайся сильними історіями українців!

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