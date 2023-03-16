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Життя після трагедії: шестирічна Саша Паскаль отримала новий протез та продовжує займатися гімнастикою

Олександра Ченкова, регіональна журналістка програми Вікна-новини 16 Березня 2023, 17:00
Саша Паскаль

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Життя після трагедії: шестирічна Саша Паскаль отримала новий протез та продовжує займатися гімнастикою
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