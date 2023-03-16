Жизнь после трагедии: шестилетняя Саша Паскаль получила новый протез и продолжает заниматься гимнастикой

Во время полномасштабной войны в Украине пострадали около 1400 детей. По информации Офиса генпрокурора, из них 925 получили ранения разной степени тяжести. Это контузии, переломы, ушибы, потеря конечностей и т.д. Среди пострадавших детей и шестилетняя Саша Паскаль из Одесской области.

Девочка потеряла ногу 16 мая в результате ракетного удара по курортному поселку Затока Одесской области. Семья Саши приехала на базу отдыха к дедушке. От силы удара девочку вместе с мамой придавило обломками здания. Женщина получила контузию, а ребенок — многочисленные переломы и ушибы. Врачи пытались спасти ребенку ногу, но, к сожалению, конечность все же пришлось ампутировать.

Мы пытались сразу принять всю ситуацию, чтобы Саша не чувствовала себя какой-то не такой. Конечно, было тяжело, особенно морально, но сейчас у нас нет времени на плохое настроение или еще что-то.

— Мы много работаем над тем, чтобы дочка чувствовала себя здоровым ребенком. В том числе, не делаем ей никаких поблажек. Когда надо, поругаем, когда надо — похвалим, — рассказывает мама Саши Мария Паскаль.

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После ампутации и лечения Саша прошла курс реабилитации в Австрии. Его помогли организовать международные партнеры. Вместе с мамой ребенок провел за границей больше двух месяцев. Девочка училась заново ходить, но уже на протезе, восстанавливала работу мышц и тренировала руку, в которой до сих пор находятся спицы. Врачи говорят, что после перелома она плохо залечивалась. Но это не сломило девочку.

Саша остается веселым, любознательным и энергичным ребенком. От сверстников ее отличает смелость, целеустремленность и самостоятельность.

Я встаю с утра и первое, что делаю — надеваю протез. Мама помогает, только когда мы сильно спешим. Потом иду умываюсь, ем, еще иду по делам и гулять, — говорит Саша Паскаль.

После возвращения домой Саша Паскаль пошла в первый класс в родном городе Черноморске. Девочка хорошо учится и проявляет в коллективе лидерские качества. Ее особенность никак не мешает социализации. Более того, ребенок занимается плаванием, бальными танцами и продолжает любимое дело — тренировку по гимнастике. Спортом Саша занимается с трех лет, и протез — не помеха.

Мы живем полноценной жизнью. По крайней мере, стараемся так делать. Делаем все, чтобы дочь не падала духом. Потому у нас дни расписаны.

— Каждый час чем-то занят: школа, дополнительные занятия, плавание, танцы, ее любимая гимнастика. Тем более, что ее очень хорошо приняли дети. Саша пошла в школу с девочками, с которыми она с детства занималась гимнастикой. И учителя, тренеры, все нам помогают, — говорит мама девочки Мария Паскаль.

Жизнь после трагедии: шестилетняя Саша Паскаль получила новый протез и продолжает заниматься гимнастикой / 5 Фотографий

Саша ведет достаточно активный образ жизни, поэтому ребенку понадобился новый, более современный протез. Девочки установили его в Одессе. Впрочем, комплектующие изготовляли в Германии и США.

Это протез четвертой степени мобильности. Высокофункциональный и учитывающий особенности анатомии Саши.

— У нее короткая культя и есть рубцовые изменения мягких тканей после полученной травмы. Также были некоторые нюансы и специфика в изготовлении этого протеза. Но в итоге мы довольны результатом, — рассказывает ортопед-травматолог Филипп Матковский.

Новый бионический протез поможет жить Саше еще активнее. Его удалось приобрести благодаря государственной программе, помощи местных властей и международных организаций. К сожалению, его девочка сможет использовать всего год – полтора. Врачи объясняют, что в этом и состоит особенность детского протезирования. Конечности растут, а значит и протез необходимо менять каждые 12–18 месяцев.

— В зависимости от того, насколько сильно и быстро изменяются данные амперметрии тела, необходима замена этих протезов. Рост, размер стопы, объемные размеры культи — от этого зависит, как часто нужно менять его ребенку. Некоторая регулировка в процессе эксплуатации возможна.

Также немного прибавлять высоту модуля по мере роста мы можем. Но, конечно, в будущем должна быть замена. То есть до окончания формирования роста скелета приходится детям протезы менять. В среднем это происходит в 18 лет, — объясняет ортопед-травматолог Филипп Матковский.

Согласно постановлению Кабинета Министров № 321, протезирование украинцев компенсируется государством. В том числе и детское. Однако суммы компенсации не хватает на приобретение современных протезов. Поэтому приходится завлекать интернациональные организации. Впрочем, ситуация в ближайшее время может измениться.

Буквально несколько дней назад были пересмотрены предельные цены, которые компенсирует государство за изготовление протеза. И эти цены были увеличены в среднем на 20–25%. Увеличение предельных цен позволяет использовать хорошие современные комплектующие для пациентов, — говорит ортопед-травматолог Филипп Матковский.

С новым протезом Сашу Паскаль ждет очередной курс реабилитации. Он продлится около полугода. И этот процесс после каждого протезирования. Но девочку это не пугает, она мечтает стать тренером по гимнастике. А родители тем временем делают все, чтобы их ребенок чувствовал себя здоровым.

Напомним, по официальной информации ювенальных прокуроров, в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ пострадали 1399 украинских детей. Из них 464 погибли и более 925 получили ранения. И эти цифры не окончательны. В настоящее время идет работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области — 446, Харьковской — 273, Киевской — 123, Херсонской — 94, Запорожской — 87, Николаевской — 84, Черниговской — 68, Луганской — 66, Днепропетровской — 66.

Из-за массированных бомбардировок и обстрелов в течение года вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 438 из них разрушены полностью.

Дети войны — платформа, где можно найти всю информацию о детях, пострадавших во время полномасштабной войны в Украине.

Больно ударила война и по многим украинским подросткам. В начале 2022 года они готовились к поступлению в вузы, занимались любимыми делами и планировали свое будущее. Но полномасштабное российское вторжение помешало всем планам. Многим пришлось перекраивать свои судьбы и строить жизнь заново за границей.

Так произошло и с 16-летней Верой Лазарук. Читай ее историю.