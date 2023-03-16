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Жизнь после трагедии: шестилетняя Саша Паскаль получила новый протез и продолжает заниматься гимнастикой

Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини 16 марта 2023, 17:00
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