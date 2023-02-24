Тройня в первый день войны — знак победы! История Анны из Чернигова, которая родила троих девочек 24 февраля 2022

Они родились 24 февраля 2022, в первый день полномасштабной войны. Сегодня тройне Эмилии, Оливии и Мелании год. Читай в нашем материале, как Анна родила тройню в первый день войны.

Родила тройню в первый день войны — история Анны из Чернигова

С маленькими именинницами мы встречаемся возле роддома в Чернигове. Девочки родились в первые часы войны 24 февраля 2022. С тех пор именно в этой больнице родители были только однажды. Сегодня они увидятся с врачами во второй раз.

Анна знает этот путь наизусть. Встречи ждали даже медики. Педиатр, акушер и врач, которая делала кесарево сечение, рассказывают, как проходили роды.

Сейчас также смотрят

Мы оперировали, война началась, а мы тогда еще не знали, что это такое. Делали свою работу, — говорит заведующая отделением экстрагенитальной патологии Елена Колос.

Это была плановая операция. Утром 24 февраля никто и не мог подумать, что через несколько часов женщины будут рожать в бомбоубежище. Сейчас здесь все осталось, как в первые дни войны. Врачи рассказывают, когда спускаются в укрытие, перехватывают дух, не хочется, чтобы это повторялось.

Анна с малышами в подвал спустились вечером, через несколько часов после родов. Сейчас она не сразу решается спуститься по лестнице, но в конце концов на несколько минут оставляет мужа и медиков и идет.

Сейчас здесь уже кровати стоят, а мы спали на одеялах. Лежишь, пар изо рта идет, было много детей тут, — вспоминает Анна.

Здесь, в роддоме, родители с тремя крохами прожили три недели, в условиях, вспоминать о которых сейчас страшно. Рассказывают, как грели детскую смесь над свечой.

Тройня в первый день войны — знак победы

Россияне были совсем близко. Однажды вражеская мина упала прямо возле больницы, повредив часть здания. Эвакуироваться возможности не было, а мама Анны не смогла приехать из-за обстрелов.

Только 20 марта, когда россияне еще стояли под Черниговом, их все-таки вывезли по дороге жизни. Затем семья на несколько месяцев уехала за границу. Были в Словакии, но вернулись. Говорят, дом здесь, и даже дети это чувствуют.

Дедушка тройняшек Анатолий Чирва был на фронте с первого дня войны. Защищал Чернигов, затем его подразделение перебросили под Бахмут. Внучек он видел только на фото и видео. Анна показывает его последнее сообщение с фронта.

Анатолий погиб, когда побежал спасать людей из пылающего дома. Снаряд дважды попал в дом, где были люди. Держаться семье помогают тройняшки.

Девочки — это мое все, — говорит Анна.

У каждой из девочек разный характер, но когда они чувствуют опасность, всегда ведут себя спокойно, словно помогают родителям. Врачи считают рождение тройни в первый день войны знаком победы.

Ранее мы рассказывали, как женщина рожала под взрывы 24 февраля — щемящая история.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!