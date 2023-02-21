Рожденные под взрывы 24 февраля. Щемящая история родов Марии из Днепра

24 февраля 2022 года Мария проснулась от взрыва. Она была на 38-й неделе беременности. Первое, что подумала — лишь бы не война! Как женщина рожала под взрывы 24 февраля — щемящая история Марии Карачун в нашем материале.

Рожала под взрывы 24 февраля — щемящая история Марии Карачун

Эти события почти годовалой давности до сих пор в памяти 33-летней Марии Карачун, будто это было вчера. Женщина вспоминает, что сразу начались звонки на телефон мужа. Они были тревожными.

Меня начинает трясти. Муж подрывается, хватает телефон, глаза огромные. И у него начинают трястись руки — война началась! — вспоминает Мария.

У Марии была вторая тяжелая беременность. Первая, говорит женщина, закончилась трагически на немалом сроке. На этот раз она постоянно была под наблюдением врачей. Поэтому решила срочно ехать в роддом.

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Мне нельзя было нервничать вообще. Я разговаривала с ребёнком. Я сказала: “Давай мы встретимся сегодня”, — рассказывает Мария.

Под вой сирен и просмотр новостей у женщины начались схватки. Видимо, это произошло от стресса. Мария родила вечером. Сама. Рассказывает, что не паниковала в больнице. Но все же пришлось бегать в бомбоубежище.

Я родила в 20:12. Я помню, мы с нянечкой шли к лифту, она взяла меня за руки и говорит: “Только не волнуйся, у тебя — молочко и ребеночек”.

Дети, рожденные в войну

На третий день новорожденного Святослава и Марию выписывали. А в городе — сирена за сиреной.

Бомбоубежище не было оборудовано, стульев не хватало. Я сидела на полу в пальто, на пакете. Нам приносили смесь, и все кормили детей, — говорит Мария.

Как только сказали, что можно выходить из бомбоубежища — все побежали. Люди очень перенервничали. Мария, конечно, выписку из роддома представляла иначе. Женщина признается, что уже почти год, как потеряла глубокий сон, не может надолго отпустить от себя сына.

Мария постоянно переживает, чтобы ребенок был рядом, даже на прогулку всегда берет все документы. Больше всего женщина испугалась, когда российская ракета ударила по девятиэтажке в Днепре 14 января. Это было очень близко, за несколько домов.

Я услышала такой сильный взрыв. Схватила ребенка, и мы побежали к тамбуру. А мама была на стоянке. Она проехала мимо дома за несколько минут до взрыва, — рассказывает Мария.

Впрочем, Святослав растет интересным и удивительно спокойным ребенком войны. В первый день полномасштабной войны России против Украины в Днепре, кроме Святика, родилось еще 20 младенцев.

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