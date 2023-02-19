Трижды пленили, пытали и забивали людей на глазах! Жуткие воспоминания пленной из Херсонской области

Антонина Чередник работает заместителем руководителя на агропредприятии в селе Новодмитровка возле Херсона. Разговор глушат звуки взрывов, женщина к ним уже привыкла. Говорит, верит в то, что россиян скоро выгонят с территории Украины. Как ни сомневалась в том, что освободят Херсон. За время оккупации враги трижды брали Антонину в плен.

— В первый раз меня держали сутки. Ночью ко мне приводили насильника, который порвал на мне жакет, — делится женщина.

В тот раз ее отпустили с требованием сотрудничать и прославлять Россию, переоформить предприятие на Россию и взять российский паспорт. Она этого не сделала — пришли во второй, а потом и в третий раз.

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О пережитом в камерах

Последний арест длился три недели. Сначала удерживали в одном помещении.

На моих глазах одного избили до смерти. Открыли дверь моей камеры, чтобы увидела, что со мной будет, если не пойду на сотрудничество, — рассказывает Антонина.

Затем оккупанты перевезли ее в подвал Главного городского управления полиции. Там когда-то был городской отдел НКВД. Камеры — наследие советской карательной машины. Россияне взяли на вооружение методы своих дедов-убийц.

Со времени плена Антонина Чередник не была в этих помещениях. Пока не может найти силы даже прийти на следственный эксперимент. Но женщина попросила прислать фото камер, среди нескольких узнала свою — номер пять.

В этой камере нары, две полочки, узкий проход, шириной в 2 м. В таких камерах людей могли держать неделями. Найдены признаки пыток: в одной из камер висела петля. Антонина хорошо помнит эту петлю. И говорит, это только один из методов пыток.

— Они в подвале прямо расстреливали ребят. Они избивали их, ломали. “Мы этого уже обнулили”, — говорили оккупанты.

На нас психологически давили. Четыре дня не кормили. Два дня в туалет не водили, — вспоминает Антонина.

Женщины держались, как могли. Они потеряли счет времени. Каждый раз, издеваясь, оккупанты требовали одно и тоже: получить российский паспорт, работать на Россию, сдать информацию о военных, спецслужб и патриотах Украины.

Антонину Чередник искали ее близкие. Дочь написала пост, мгновенно разлетевшийся сетью, и россияне об этом узнали. Она отмечает: огласка вредит, враги получают дополнительные рычаги давления.

Российский паспорт оттягивала до последнего

Однажды наблюдатели вывели из помещения сокамерниц Антонины. В отчаянии женщина согласилась получить паспорт и перерегистрировать предприятие. Выхода, говорит, просто не было, но медлила до последнего. Она болела и не получила российский паспорт, не сотрудничала с россиянами.

Через месяц Херсон освободили. Сколько людей пытали в камерах следствие точно не установило до сих пор. Фото тех, кого подозревают в этих преступлениях, размещают в открытом Telegram-сообществе. Антонина узнала своего, но пока идет следствие, не говорит журналистам. Она верит, что преступников накажут.

Украинцы на оккупированных территориях продолжают бороться с врагом. Ранее мы рассказывали историю борьбы села Пятихатки Херсонской области.

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