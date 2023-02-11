Вели борьбу под страхом смерти: история сопротивления храброго села Пятихатки Херсонской области

Хитрили и объединялись, чтобы избиваться от оккупантов. Село Пятихатки в Херсонской области российские военные заняли 28 февраля. Жили на местной ферме, а затем и в деревенских избах.
Расположились и в посадках, из которых деревню и обстреливали. Оккупанты так донимали местных, что некоторые крестьяне под страхом смерти вели подпольную борьбу. Об этом люди рассказали нашей Софии Богуцкой.
Местная жительница Галина, которая одной из первых увидела оккупантов в родном селе, проживает на окраине. Говорит, это были русские, буряты и чеченцы. Женщина работала охранницей в сельскохозяйственной мастерской. Там перед фермой, оккупанты сделали блокпосты.
Ехало много. Я даже насчитала до 200 единиц техники. Они забрали у нас все, а потом начали по нам стрелять, — рассказывает жительница Галина.
Ехало много. Я даже насчитала до 200 единиц техники. Они забрали у нас все, а потом начали по нам стрелять, — рассказывает жительница Галина.
Но уже через некоторое время, рассказывает женщина, российским террористам прилетел украинский ответ. Наши военные ночью 25 июля прицельно ударили по ферме, на которой базировались террористы. А после этого оккупанты пришли к женщине с обыском и избивали.
Били меня за то, что я типа звонила по телефону к ВСУ. Мне тоже завязали руки, глаза и на колени. Обыск приводили по всему дому. Какая-то зараза меня сдала им, – рассказывает жительница села Галина.
Били меня за то, что я типа звонила по телефону к ВСУ. Мне тоже завязали руки, глаза и на колени. Обыск приводили по всему дому. Какая-то зараза меня сдала им, – рассказывает жительница села Галина.
Как село Пятихатки в Херсонской области не давали спокойно жить оккупантам – смотри на Вікнах.
Советуем посмотреть удивительную историю херсонца, который подпольно сопротивлялся оккупации.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!