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Вели борьбу под страхом смерти: история сопротивления храброго села Пятихатки Херсонской области

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 11 февраля 2023, 21:00

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