Вели борьбу под страхом смерти: история сопротивления храброго села Пятихатки Херсонской области

Хитрили и объединялись, чтобы избиваться от оккупантов. Село Пятихатки в Херсонской области российские военные заняли 28 февраля. Жили на местной ферме, а затем и в деревенских избах.

Расположились и в посадках, из которых деревню и обстреливали. Оккупанты так донимали местных, что некоторые крестьяне под страхом смерти вели подпольную борьбу. Об этом люди рассказали нашей Софии Богуцкой.

Местная жительница Галина, которая одной из первых увидела оккупантов в родном селе, проживает на окраине. Говорит, это были русские, буряты и чеченцы. Женщина работала охранницей в сельскохозяйственной мастерской. Там перед фермой, оккупанты сделали блокпосты.

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Ехало много. Я даже насчитала до 200 единиц техники. Они забрали у нас все, а потом начали по нам стрелять, — рассказывает жительница Галина.

Но уже через некоторое время, рассказывает женщина, российским террористам прилетел украинский ответ. Наши военные ночью 25 июля прицельно ударили по ферме, на которой базировались террористы. А после этого оккупанты пришли к женщине с обыском и избивали.

Били меня за то, что я типа звонила по телефону к ВСУ. Мне тоже завязали руки, глаза и на колени. Обыск приводили по всему дому. Какая-то зараза меня сдала им, – рассказывает жительница села Галина.

Как село Пятихатки в Херсонской области не давали спокойно жить оккупантам – смотри на Вікнах.

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