После тока по телу и российских пыточных был похож на нищего: история херсонца, подпольно сопротивлявшегося оккупации

Когда российские оккупанты завязали ему глаза скотчем и забрали в плен, то даже не понимали, кого задержали.

Спустя всего несколько дней после восстановления удаленных фото на телефоне 28-летнего Андрея Андрющенко и детального обыска захватчики обнаружили — он не просто арт-директор местных баров и ведущий, а один из представителей сопротивления Херсона.

Мужчина делится, что оккупанты были очень довольны своим уловом, поэтому и допросы решили проводить чаще и жестче. Однако в высказываниях оригинальностью не отличались — говорили, что сам он “орк” и “свинособака”.

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Именно эти слова Андрей писал на своих патриотических граффити. Такие арт-перформансы мужчина решил проводить после того, как 25 апреля оккупанты сняли государственный флаг Украины с городского совета и его Муниципальная стража больше не могла функционировать.

Россиянам очень не нравилась такая деятельность горожан, поскольку захватчики всеми силами пытались показать, что теперь они главные на оккупированной территории.

Тогда представители движения сопротивления решили делать все подпольно. Рисовали патриотические граффити во время комендантского часа, завешивали весь Херсон желто-голубыми лентами. А еще подстраховывали друг друга, чтобы не попасться с поличным.

Все развевалось в наших цветах. Это их очень сильно начало злить, и они с тех пор начали на нас охоту.

Андрей делится, что чувствовал, как его деятельность отзывалась в сердцах самих херсонцев, так и всех украинцев даже на не оккупированных территориях.

Когда люди, набравшись смелости, выходили из дома и видели такие надписи, понимали, что не одни в оккупации. И это грело нам душу.

Поэтому оккупанты и были столь жестоки с активистом после того, как поняли, кто он и что сделал для города. Допросы проводили раз в три дня, но пыткам подвергали ежедневно.

Андрей ничего не мог видеть — с него даже шапку не снимали, а на глазах был скотч. Он мог только слышать голоса тех, кто срывал на нем все свое зло.

Они цепляли ток к разным органам — это такой необычный вид пыток. Еще сбивали зубы, не давали спать, не давали есть.

Мужчина говорит, что кроме физических экзекуций были и психологические, поскольку захватчики умеют это делать, как никто в мире. Но добавляет, что к боли можно привыкнуть и даже понять со временем, что она тебя не может убить. Но бояться за своих родных — худшее, что за это время пришлось пережить.

Андрей уверен, что выдержал все пытки, потому что верил — это ненадолго и скоро закончится. Либо его освободят, либо в здание, в котором удерживали мужчину, прилетит ракета.

Кроме того, “новенькие” в камере пыток приносили известия об успехах ВСУ на поле боя, поэтому вера в собственное будущее набирала силы в душе херсонца.

Все это издевательство кончилось так же неожиданно, как и началось. 15 октября, незадолго до освобождения Херсона, Андрея вызвали на очередной допрос. Спрашивали о его деятельности по-прежнему. Он сказал, что только рисовал граффити, но промолчал о найденной амуниции и бронежилете в его доме.

Хорошо, тогда твое время закончилось, — напоследок сказал Андрею “следователь”.

Мужчина уже подумал, что его отправят на тот свет, пока не оказался на улице. Андрей держал в руках паспорт. Другие вещи, например телефон и ключи от дома, ему так и не отдали. Он не мог попасть домой.

Похожий на нищего, после абсолютно антисанитарного СИЗО и 73 дней в руках россиян, он нашел знакомых, которые его узнали и пустили к себе. Позвонить родным Андрей смог уже вечером, после чего едва остановил 20-минутную истерику мамы.

У нее были слезы радости, она невероятно кричала. Уж не верила, что меня отпустят. Ей говорили, что я буду осужден минимум на 15 лет за призывы к терроризму.

Прошло около месяца, и он собственными глазами увидел снова свободный Херсон. После чего сразу взялся за работу, чтобы помочь городу ожить после многомесячных издевательств, как это пришлось сделать и самому после плена.

Но он ни о чем не жалеет и говорит, что если бы пришлось пережить это снова, разве что раньше взялся бы за оружие, чтобы быстрее освободить родные края.

Украинское сопротивление стоит многих историй и обнародований. Одной из самых массовых и отважных линий сопротивления стала Желтая лента. Читай историю сопротивления женщины из Херсона, которая вырезала дыры в подкладках и прятала сине-желтую ленту там.

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Главное фото: DR