Я никогда не слышал, чтобы люди так кричали — ужасные истории о пыточной камере в Херсоне

В освобожденном Херсоне еще продолжаются стабилизационные мероприятия, работают взрывотехники. Но следственные действия уже начаты в изоляторе временного содержания, который оккупанты превратили в пыточную. Также стражи порядка расследуют трагедии и в других местах, где россияне убивали херсонцев.

Евгений показывает шрам на лбу от российского приклада. Мужчина во время оккупации волонтерил, доставлял мамам с младенцами молоко, возил пенсионерам лекарства. На Пасху его остановили и попросили закурить, мужчина ответил, что нет ничего. Тогда и получил прикладом от оккупантов по голове.

Уже в августе захватчики задержали Евгения за фотографию вражеской техники в телефоне. Так он попал в пыточную и увидел страшные зверства россиян.

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— Там ад… Мне мало досталось. Немного помяли, а других пытали жестоко.

Соседу по камере приставляли электроды к половому органу. Он кричал два с половиной часа.

Пыточная была прямо над нами. Я никогда в жизни не слышал, чтобы люди так кричали, — рассказывает Евгений Дремо.

Пыточную оккупанты обустроили в изоляторе временного содержания. За все время оккупации это было одним из самых страшных мест для херсонцев.

Во время бегства российские военные во дворе в гаражах покинули награбленные стиральные машинки и унитазы. В настоящее время взрывотехники еще продолжают обследовать все помещения. В камерах, где иногда находилось около десятка человек, еще остались личные вещи.

В Херсоне правоохранители уже приступили к следственным действиям на местах преступлений россиян. В Сиреневом парке захвачики расстреляли 17 бойцов терробороны, которые с коктейлями Молотова в руках пытались остановить оккупантов на подступах к городу.

17 героев местный священник похоронил в братской могиле. Уже со временем тела погибших передали родственникам на перезахоронение. И это не единственное место преступления российских оккупантов в Херсоне.

Есть две аллеи, где более 50 могил. Следствие начинает работу в этом направлении, — говорит заместитель начальника ГУ национальной полиции в Херсонской области Николай Вербицкий.

В целом на освобожденной Херсонской области уже известно о четырех пыточных, говорят правоохранители. Там устанавливают потерпевших и свидетелей трагедий, а также количество людей, которых россияне вывезли на оккупированную территорию.

Несмотря на оккупацию, люди не сдавались российским военным. Раньше мы рассказывали историю активистов движения сопротивления Жовта стрічка.

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