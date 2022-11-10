Даже руины не собираюсь отдавать россиянам! История военного, участвовавшего в боях в Сиреневом парке Херсона

Херсон — один из украинских городов, который стал символом сопротивления и боли. Несмотря на оккупацию, люди не подчиняются россиянам. Были в городе и сильные протесты против врага. Люди голыми руками выходили на оккупантов и пытались их прогнать.

1 марта был едва ли не самый трагический день ​​для Херсона. После окружения россияне начали заходить в город с нескольких направлений. Один из маршрутов врага был со стороны международного аэропорта и чернобаевского аэродрома через улицу Нефтяников.

С этой стороны расположен Сиреневый парк, там врага встретили бойцы ТрО. Эти события были трагически-героическими. 40 херсонцев вступили в бой с оккупантами с почти голыми руками. У них были автоматы и “коктейли Молотова”. У российских военных — бронированная техника.

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На следующий день появилось видео из Сиреневого парка с ужасными кадрами погибших украинских бойцов. Впоследствии видео пытались удалить, однако в интернете все оставляет свой след.

Через два месяца, в мае, в Сиреневом парке херсонцы обустроили мемориал погибшим в тот день бойцам Херсонской терробороны.

Один из бойцов — Станислав Вазанов — рассказал свою историю Алексею Братащуку и Константину Реуцкому для Украинской правды. Сейчас Станислав с позынвым Медик — старший боевой медик роты в 192 херсонском батальоне Сил ТрО. Он рассказал о бое в Сиреневом парке, потому что считает, что херсонцы и все украинцы должны знать об этом трагически-героическом эпизоде ​​войны.

Чем занимался до войны

Станислав не служил в армии, потому что был комиссован. 25 лет занимался ремонтами и хотел сменить профессию. 26 февраля впервые взял в руки автомат.

Мужчина имеет Николаевскую прописку, но жил в Посаде-Покровском в Белозерском районе Херсонской области. Поэтому пошел в местный военкомат. Там уже собирались люди, хотя их отправляли назад, так как не было ни оружия, ни формы. 26 февраля утром уехали в Белозерку.

— Нас собралось около 30-40 человек, в течение дня еще подъезжали люди. Никто не знал, куда ехать. При мне один из автобусов поехал в Кропивницкий, — вспоминает он, добавляя, что тоже должен был поехать в тот город. Но отправились в Херсон. Так он присоединился к 194-му белозерскому батальону Сил терробороны.

Приезд в Херсон

По словам мужчины, херсонская ТрО получила приказ выйти из города 25 февраля, однако не все его выполнили. А белозерские бойцы въехали в город только 26 февраля. Батальон до 1 марта находился в интернате по улице Кулика, это около 500-600 человек.

В Херсоне на тот момент никого, кроме нас, из военнослужащих не было, — говорит Станислав.

(Однако есть другая информация — отдельные группы военнослужащих 59-й мотопехотной и 80-й десантно-штурмовой бригады в первые дни вели бои в районе Антоновского моста — ред.).

Он говорит, что город вообще не был подготовлен к сопротивлению. За четыре дня бойцы самостоятельно обустроили позиции и поставили “ежи”.

О Сиреневом парке

Утро 1 марта — поступил приказ командира бригады ехать на позицию. Автобус со Станиславом вез около 43 человек в район Сиреневого парка. Почти все бойцы были из белозерского батальона.

Это были обычные украинцы. Были АТОвцы и ребята без опыта, — говорит мужчина.

Через 20 минут доехали до места, еще полчаса ждали.

— Часть находилась в самом парке, другая — рядом с проходной нефтезавода. Сам бой длился не больше 20-30 минут. По крайней мере, его “яркая” часть, — отмечает Медик.

Станислав говорит: наверное, их ждали. Вражеский БТР стоял неподалеку и поехал, за ним — две БМП. Было похоже, что рядом еще где-то был танк.

— Что тогда удивило, они уехали с большими российскими флагами на каждой единице техники. Размерами — два на метр, — вспоминает военный.

Но ожидания наших бойцов были другими. Они были настроены на минометный расчет и до десяти человек пехоты. С такими силами они могли бороться. Сначала было относительное затишье, обе стороны были в ожидании. Впоследствии начал стрелять российский снайпер, потом крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, а потом две БМП.

У нас было два гранатомета РПГ-18 Муха. С одной подвели БМП. Она задымилась, но через пять минут завелась, и они продолжили работать во все стволы.

— Также у нас были “коктейли Молотова”. Со стороны проходной я лично разносил ящики: каждому подносил, брали по одному-два “коктейля”. Но ими не воспользовался никто, потому что докинуть было нереально, — говорит военный.

Вооружение бойцов ТрО состояло из автоматов Калашникова и около 20 гранат Ф1. Но в этой ситуации это вооружение нельзя было использовать.

Наша группа из 15 человек находилась чуть дальше россиян — рядом с проходной нефтезавода. Наверное, поэтому у нас и потери были меньше, — рассказывает Станислав.

Об уходе из нефтебазы

Команда Станислава получила приказ выйти из нефтебазы. 13 мужчин ползли по-пластунски. Перелезли через забор на территорию нефтезавода и собрались вместе. Им приказали зарыть оружие и снимать военную форму, хотя все были одеты в гражданское. Было ясно, что Херсон в оккупации. Бойцы должны были дождаться темноты и начать отходить в сторону Белозерки, ведь по информации там россиян еще не было.

Но еще до темноты Станислав решил рискнуть и уходить. На территорию нефтезавода уже заехали россияне, было слышно, что стреляло тяжелое оружие. Оккупанты зачищали территорию.

— Мы вышли через чернобаевский аэродром. Не знаю, как нам повезло. К вечеру вернулись в Белозерку.

Я выжил в этой ситуации благодаря командиру подразделения: за счет его знания местности мы тогда вышли, — вспоминает Медик.

Тогда командир приказал возвращаться в Николаев и искать херсонцев. Сам он вернулся в Херсон, его семья была уже в оккупированной Чернобаевке.

Россияне продают тела погибших

Станислав признается, что после просмотра подобных видео, как из Сиреневого парка, к россиянам остается все меньше жалости.

По информации, тогда погибли 18 человек. Когда Медик с командиром подразделения зашли за кладбище геологов, на нефтезаводе продолжалась стрельба, поэтому он считает, что погибших может быть больше.

Там погиб мой взводный. Его тело через несколько дней россияне продали жене. За сумму не готов говорить. Больше не это шокирует, а факт продажи тела, — отмечает он.

Один из раненых бойцов, которому удалось спастись из парка, рассказал, что захватчики добивали раненых. Некоторые мужчины до сих пор находятся в оккупации, поэтому Станислав в целях безопасности не может о них говорить.

Даже развалины россиянам не отдам!

В Николаеве Медик не смог найти никого из своего 194-го батальона, кто находился в нем в первые дни. Мужчина присоединился к 192-му херсонскому батальону Сил терробороны.

— Я решил продолжать службу, потому что война в том бою не закончилась. Где-то отсиживаться дома я бы не смог. И хотелось бы товарищей вытащить, — говорит мужчина.

Аннексию Херсонской области называет бредом сумасшедшего. Он убежден, что ее освободят.

У меня дом в Херсонской области. Он уже разрушен, но я даже руины не собираюсь отдавать россиянам.

— Это фактически моя родина. Там и моя семья выросла. Сейчас все разбросаны по Украине: семья — на Западе, я — в Харьковской области.

Однако когда-то это закончится, и возвращаться хочется домой в Херсонскую область, — отмечает он.

После войны планирует отстроить свой дом. Бой в Сиреневом парке для него — историческое событие. Он считает, что пророссийских взглядов после освобождения Херсона будет значительно меньше.

Пограничники одними из первых встретили врага. Ранее мы рассказывали историю пограничника Джои о начале войны.

Главное фото: Украинская правда

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