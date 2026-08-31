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С какой группой инвалидности выпускают за границу и какие для этого нужны документы

Анна Голишевская, редактор сайта 31 августа 2026, 15:00 2 мин.
с какой группой инвалидности можно пересекать границу
Фото Unsplash

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