С какой группой инвалидности выпускают за границу и какие для этого нужны документы

Во время мобилизации в Украине мужчины, достигшие призывного возраста (от 18 до 60 лет), не имеют права на пересечение границы.

Ограничения касаются почти всех мужчин, являющихся гражданами Украины. Однако исключения в таких ситуациях существуют. С какой группой инвалидности выпускают за границу — читай в материале.

Могут ли мужчины с инвалидностью пересекать границу в 2023 году

По словам адвоката Марьяна Сащука, выезд мужчин с инвалидностью за границу возможен. Лица с инвалидностью (независимо от группы) имеют право на выезд из Украины при наличии одного из документов, подтверждающих инвалидность.

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С какой группой инвалидности можно пересекать границу

По словам эксперта, выезжать из страны лицам с инвалидностью можно только с наличием документов, подтверждающих статус. То есть можно выезжать мужчинам с инвалидностью таких групп:

І;

ІІ;

ІІІ группы.

Документы для выезда мужчин с инвалидностью:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией, форма первичной учетной документации № 157-1/о (от 28 октября изъято);

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины, в которых указана группа и причина инвалидности;

справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

С какой группой инвалидности выпускают за границу: важные уточнения

Однако что касается второго пункта, то, по словам эксперта, недавно правительство исключило справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) из перечня документов, необходимых украинцам для пересечения границы.

Отметим, что на днях в Украине продлили действие военного положения и мобилизацию. Верховная Рада пролонгировала срок на 90 дней с 19 февраля.

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