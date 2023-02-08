С какой группой инвалидности выпускают за границу и какие для этого нужны документы

Во время мобилизации в Украине мужчины, достигшие призывного возраста (от 18 до 60 лет), не имеют права на пересечение границы.
Ограничения касаются почти всех мужчин, являющихся гражданами Украины. Однако исключения в таких ситуациях существуют. С какой группой инвалидности выпускают за границу — читай в материале.
По словам адвоката Марьяна Сащука, выезд мужчин с инвалидностью за границу возможен. Лица с инвалидностью (независимо от группы) имеют право на выезд из Украины при наличии одного из документов, подтверждающих инвалидность.
По словам эксперта, выезжать из страны лицам с инвалидностью можно только с наличием документов, подтверждающих статус. То есть можно выезжать мужчинам с инвалидностью таких групп:
Однако что касается второго пункта, то, по словам эксперта, недавно правительство исключило справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) из перечня документов, необходимых украинцам для пересечения границы.
Отметим, что на днях в Украине продлили действие военного положения и мобилизацию. Верховная Рада пролонгировала срок на 90 дней с 19 февраля.
Ранее мы рассказывали, что будет в случае неявки в военкомат.
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