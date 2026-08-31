С какой группой инвалидности выпускают за границу и какие для этого нужны документы

Во время мобилизации в Украине мужчины, достигшие призывного возраста (от 18 до 60 лет), не имеют права на пересечение границы.

Ограничения касаются почти всех мужчин, являющихся гражданами Украины. Однако исключения в таких ситуациях существуют. С какой группой инвалидности выпускают за границу — читай в материале.

Могут ли мужчины с инвалидностью пересекать границу в 2026 году

Выезд мужчин с инвалидностью за границу возможен. Лица с инвалидностью (независимо от группы) имеют право на выезд из Украины при наличии одного из документов, подтверждающих инвалидность.

Порядок выезда регулируется Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины.

С какой группой инвалидности можно пересекать границу

Выезжать из страны лицам с инвалидностью можно только с наличием документов, подтверждающих статус. То есть можно выезжать мужчинам с инвалидностью таких групп:

І;

ІІ;

ІІІ группы.

Документы для выезда мужчин с инвалидностью

Во время пересечения государственной границы мужчины в возрасте от 18 до 60 лет по требованию пограничников должны предъявить документы, подтверждающие личность, инвалидность и соответствующий военный статус.

В частности, необходимо иметь:

заграничный паспорт; удостоверение, подтверждающее статус лица с инвалидностью; пенсионное удостоверение; справку для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, утвержденную Министерством социальной политики Украины; военно-учетный документ с соответствующей отметкой; документ, который подтверждает снятие лица с воинского учета.

В то же время стоит учесть важное изменение: справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) больше не является документом, которым мужчины призывного возраста могут подтвердить инвалидность во время пересечения границы. Поэтому необходимо иметь документы, предусмотренные действующими правилами.

Ранее мы рассказывали о группах инвалидности в Украине: какие существуют и кто может получить.

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