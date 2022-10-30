Рассказы

Открывали воду в кране, чтобы не слышать крик: история супругов, переживших два месяца плена в Херсоне

Даниэла Долотова, редактор сайта 30 октября 2022, 21:00
Історія подружжя з Херсону
Фото: Pexels, Unsplash

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