Украина

Били, пытали, угрожали автоматом — как россияне издевались над жителями Михайловки Херсонской области

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 25 октября 2022, 21:00

Больше видео
0:02:21
Российский пленный
Обманули, использовали и кинули насмерть: признание пленного оккупанта Кости
0:16:39
Олег Жданов про ситуацію в Херсоні
Правый берег — ахиллесова пята оккупированных территорий: Жданов о ситуации в Херсоне и заявлениях о “грязной бомбе”
0:05:46
Какая ситуация на границе с Беларусью
Флаг сопротивления не означает, что мы стремимся к войне. Какая на самом деле сейчас ситуация на границе с Беларусью
0:10:54
Кримська платформа
Условие — должны посетить наш Крым: главные тезисы из выступления Зеленского на Крымской платформе
Смотреть больше

Последние видео
0:05:22
Звільнення Михайлівки: як жило село під час окупації

Били, пытали, угрожали автоматом — как россияне издевались над жителями Михайловки Херсонской области
0:02:21
Российский пленный
Обманули, использовали и кинули насмерть: признание пленного оккупанта Кости
0:16:39
Олег Жданов про ситуацію в Херсоні
Правый берег — ахиллесова пята оккупированных территорий: Жданов о ситуации в Херсоне и заявлениях о “грязной бомбе”
0:05:46
Какая ситуация на границе с Беларусью
Флаг сопротивления не означает, что мы стремимся к войне. Какая на самом деле сейчас ситуация на границе с Беларусью
0:10:54
Кримська платформа
Условие — должны посетить наш Крым: главные тезисы из выступления Зеленского на Крымской платформе
Що таке брудна бомба і як росія поширює фейки
Очередная “грязная” ложь от РФ, а не бомба от Украины — почему Шойгу распространяет фейки среди других стран
0:03:06
Нікополь сьогодні
Дождь с неба, только это снаряды. Ужасные кадры обстрелов Никополя
0:06:26
Бої за Бахмут: що вібувається у місті
Тяжелые бои за Бахмут: последние новости и почему город чрезвычайно важен для России
Як працюють графіки відключень світла — пояснення головки Укренерго
Почему свет выключают не по графику? Объяснил глава Укрэнерго
0:02:35
як волонтери допомагають тваринам
Накормить, чтобы спасти: как волонтеры помогают одиноким животным Николаевской области
Больше видео
Российский пленный
Читать дальше
Обманули, использовали и кинули насмерть: признание пленного оккупанта Кости

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь