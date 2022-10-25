Били, пытали, угрожали автоматом — как россияне издевались над жителями Михайловки Херсонской области

Пытали людей и говорили им, что Россия здесь навсегда. Так поступали российские захватчики в Михайловке — селе на севере Херсонской области.

Туда они вошли 10 марта. Свои позиции россияне обустроили прямо около села. Оттуда обстреливали другие населённые пункты. И с первых дней забирали местных жителей по малейшему подозрению в помощи украинскому войску.

Захватчики окружили центр села и начали проводить зачистку, искали нацистов, склады с оружием и технику, — рассказывает директор Михайловского лицея Евгений Наконечный.

В школе они арестовали кочегара и искали у него татуировки, допросили и директора, прибежавшего помочь работнику.

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Евгений рассказывает, что осмотрительно спрятал в подвале плакаты о героях Небесной сотни и украинские флаги, а вот маскировочные сетки — не успел. Но повезло, оккупанты их не нашли.

В начале октября оккупанты сбежали, но жителям все равно не дают покоя. Бьют по Михайловке из реактивной артиллерии и ракет через Каховское водохранилище с оккупированных территорий.

Местные жители говорят, что в самой Михайловке оккупантов было немного, жили офицеры, а солдаты были в полях. Но когда ВСУ успешно обстреливали позиции врага, захватчики устраивали облавы на местных. Брали в плен, допрашивали и пытали. Под прицелом автомата заставляли выбрать сторону.

— Стоит с автоматом и спрашивает: “Вы за Россию или ВСУ?” Я опустила голову и молчу. Он снова спрашивает, а я говорю, что просто покоя хочу.

Когда оккупанты отходили, говорили: “Не ждите, ВСУ не придут”, — делится 73-летняя Людмила Петровна.

Больше всего страдают люди в прифронтовых селах. Раньше мы рассказывали о том, как живут люди в Константиновке и показывали последствия обстрелов города.

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