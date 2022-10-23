Слезы, отчаяние, страх и ненависть — что рассказывают очевидцы про обстрелы Константиновки

Активные бои продолжаются на Востоке Украины. Донецкая область вздрагивает от страшных обстрелов. Оккупанты выпустили по мирным домам Константиновки ракету Смерч, которая несла в себе многочисленные кассетные снаряды.

В результате взрывов разбиты по меньшей мере десять домов, три человека получили тяжелые ранения. От вражеских снарядов страдают также домашние животные.

Местные жители со слезами, страхом и злостью рассказывают о дне обстрела и показывают свои уничтоженные дома.

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Гораздо хуже стало… Такого еще не было у нас… Очень страшно, — рассказывает местная жительница.

— Сбивали что-то или оно летело, а потом взрыв на земле. Знакомые говорили, что по всем районам, — рассказывает местный.

По его словам, девочка получила тяжелый перелом, а у мальчика осколочное ранение спины, ранение получил также один строитель — у него перебиты ребра.

Оккупанты попадают в пятиэтажки и жилые дома.

— Был обстрел, около 20 мин точно. Мне повезло, я упал под забор, — делится один из очевидцев.

У меня собака пострадала сильно, мне дом не так жалко, — говорит со слезами женщина.

— Никто не хочет везти её к ветеринару, потому что она большая, — плачет местная жительница.

Пара пенсионеров показывает разбитый дом и считает дыры от обстрелов: 13 и 11 с разных сторон.

Украинские военные постепенно возвращают наши территории. Раньше мы рассказывали, как выглядит деоккупированный Святогорск.

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