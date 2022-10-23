Сльози, відчай, страх та ненависть — розповідь очевидців про обстріли Костянтинівки

Активні бої тривають на Сході України. Донеччина здригається від страшних обстрілів. Окупанти випустили по мирних оселях Костянтинівки ракету Смерч, яка несла в собі численні касетні снаряди.
Унаслідок вибухів розтрощено щонайменше десять будинків, три людини зазнали важких поранень. Від ворожих снарядів страждають і тварини.
Місцеві мешканці зі сльозами, страхом та злістю розповідають про той день та показують свої знищені оселі.
Набагато гірше стало… Такого ще не було в нас… Дуже страшно, — розповідає місцева мешканка.
Набагато гірше стало… Такого ще не було в нас… Дуже страшно, — розповідає місцева мешканка.
— Збивали щось чи воно летіло, а потім вибух на землі. Знайомі казали, що по всіх районах, — розповідає місцевий.
За його словами, одна дівчина отримала тяжкий перелом, у хлопця осколкове поранення спини, також поранення отримав один будівельник — у нього перебиті ребра.
Окупанти влучають у п’ятиповерхівки та житлові будинки.
— Був обстріл, близько 20 мін точно впало. Мені пощастило, я впав під паркан, — ділиться один з очевидців.
У мене собака постраждала сильно, мені будинок не так шкода, — каже зі сльозами жінка.
У мене собака постраждала сильно, мені будинок не так шкода, — каже зі сльозами жінка.
— Ніхто не хоче везти її до ветеринара, бо вона велика, — плаче місцева мешканка.
Пара пенсіонерів демонструє розбитий будинок та рахує дірки від обстрілів: 13 та 11 з різних сторін.
Українські військові поступово повертають наші території. Раніше ми розповідали, як виглядає деокупований Святогірськ.
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