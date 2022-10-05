Зруйновані будинки та скалічені життя! Як виглядають деокуповані села на Донеччині

Зруйновані будинки, пошкоджені мости та дороги. Так виглядають зараз деокуповані села на Донеччині. Люди живуть без електрики і води.

Перше, що зробили, щойно вигнали ворога — привезли місцевим мешканцям їжу. Вже починає працювати поліція і швидка допомога.

Армія Росії в цих селах також знищила або пошкодила чи не кожну будівлю. А втікаючи від наступу українських сил, кидала техніку та боєприпаси просто посеред вулиць.

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Та місцеві мешканці уже отримують пенсії. Допоможуть їм і з ремонтом помешкань.

У першу чергу, ми надали гуманітарну допомогу, продукти харчування. Також сьогодні вже сюди прибули карети швидкої медичної допомоги. І поліція Краматорського районного управління заступила на чергування, — звітує начальник Краматорського районного управління поліції Станіслав Загурський.

У деокупованих селах тривають розмінування. Також правоохоронці збирають у місцевих свідчення про злочини окупантів: викрадення людей, мародерство та переслідування за проукраїнську позицію.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про звільнення силами ЗСУ восьми селищ на Херсонщині.