Крок за кроком! ЗСУ підтвердили звільнення восьми селищ на Херсонщині

Ми щодня чекаємо на хороші новини з фронту, тримаємо інформаційну тишу та лише пошепки молимось за наших військових, які зараз відвойовують українські землі у російського загарбника. А 4 жовтня українські бійці повідомили про звільнення одразу кількох населених пунктів на Херсонському напрямку.

Силами 35-ї окремої бригади морської піхоти звільнено селище Давидів Брід. Там уже майорить жовто-блакитний стяг української перемоги!

ЗСУ вже зайшли в Архангельське, а сьогодні (4 жовтня – ред.) — у Старосілля на Херсонщині. Під нашим контролем тепер і село Дудчани, — повідомляє один із військових.

Оновлення. Станом на ранок 5 жовтня в ОК Південь підтвердили звільнення восьми населених пунктів Херсонської області: Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика Олександрівка, Мала Олександрівка, Давидів Брід.

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Звільнення Херсонщини на карті (підтверджені ЗСУ):

Більше подробиць від наших захисників зі звільнених територій Херсонщини дивись у відео.

Наші оборонці активно деокуповують українські землі, тож росіяни мстять за свої військові поразки мирному населенню: цієї ночі аж три міста палало від російських ракет!

Головне фото: ОК Південь/Facebook

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