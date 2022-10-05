Шаг за шагом! ВСУ подтвердили освобождение восьми сел Херсонской области

Мы каждый день ждем хороших новостей с фронта, соблюдаем информационную тишину и только шепотом молимся за наших военных, которые сейчас отвоевывают украинские земли у российского захватчика. А 4 октября украинские бойцы сообщили об освобождении сразу нескольких населенных пунктов на Херсонском направлении.

Силами 35-й отдельной бригады морской пехоты освобожден поселок Давидов Брод. Там уже развевается сине-желтый флаг украинской победы!

ВСУ уже зашли в Архангельское, а сегодня (4 октября — ред.) — в Староселье Херсонской области. Под нашим контролем теперь и село Дудчаны, — говорит один из военых.

Обновление. По состоянию на утро 5 октября в ОК Південь подтвердили освобождение восьми населенных пунктов Херсонской области: Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Великая Александровка, Малая Александровка, Давыдов Брод.

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Освобождение Херсонской области на карте (подтвержденное ВСУ):

Больше подробностей от наших защитников с освобожденных территорий Херсонской области — в видео.

Наши защитники активно деоккупируют украинские земли, поэтому россияне мстят за свои военные поражения мирному населению: этой ночью три города пылало от российских ракет!

Главное фото: ОК Південь/Facebook

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