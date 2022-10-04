Помста по-російськи: як військові РФ засипають ракетами українські міста

Через активний контрнаступ українських оборонців війська РФ деморалізовані. Разом з тим тактика росіян не змінилася: щоб виправдати власні провали у так званій спецоперації, вони б’ють важкою зброєю по мирних прифронтових містах України.

За останню добу постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Харківщина, Куп’янськ

Минулої ночі росіяни завдали два ракетних удари, попередньо — ракетами С300, по Харкову. Пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зараз також дивляться

Унаслідок російського обстрілу Харкова загинула 46-річна жінка. У Куп’янському районі загинув лікар-анестезіолог, дві медсестри, 53 та 43 років, поранені.

Після опівночі одна ракета вдарила по підприємству у Холодногірському районі. Виникла пожежа, попередньо — постраждалих немає.

У Новобаварському районі ракетний удар пошкодив критичну інфраструктуру. Також виникла пожежа. Рятувальники локалізували наслідки.

Дніпропетровщина, Нікополь

А на Дніпропетровщині ніч пройшла ще гучніше: росіяни ударили по Нікопольському та Синельниківському районах. Загалом уночі по місту здійснили шість ракетних ударів.

Найбільше постраждав Нікополь. Туди прилетіли близько 30 снарядів з російських Градів та важкої артилерії. Поранено четверо чоловіків віком 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них у лікарні.

— Понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. В одній з багатоповерхівок зруйновано чотири квартири, — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Місто залишилося без води — пошкоджені електромережі насосної станції водоканалу. Понад 7000 родин опинилися без світла. Половину енергетики уже під’єднали, роботи з відновлення ліній тривають.

Обстріли пошкодили також школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнацій з’ясовуються. Попередньо там обійшлося без постраждалих.

У Покровській громаді Синельниківського району через атаку загорілися склади сільгосппідприємства. Вогнеборці полум’я загасили. Люди неушкоджені.

Донеччина, Краматорськ

У Краматорську цієї ночі було чергове влучання ракети у приватний сектор. Станом на ранок було відомо про двох поранених внаслідок обстрілу, повідомляє міський голова міста Олександр Гончаренко.

Також відомо про пошкодження приватних будинків та школи.

Для власної безпеки жителям прифронтових міст та селищ радять евакуюватися до початку зими та холодів. Що робити, коли оголошують обов’язкову евакуацію, та як діяти, якщо виїхати не можеш, ми пояснювали у попередньому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та уважно стеж за новинами!