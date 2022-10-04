Україна

Обстрілюють кілька разів за ніч, люди ледве встигають ховатися — росіяни продовжують знищувати Нікополь

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Жовтня 2022, 07:00

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