Обстрілюють кілька разів за ніч, люди ледве встигають ховатися — росіяни продовжують знищувати Нікополь

У Нікополі немає жодного району, куди б не прилетів російський снаряд. Місто на Дніпропетровщині чи не щодня потерпає від ворожих обстрілів з окупованої частини Запорізької області.

Якщо спочатку загарбники гатили по місту вночі, то тепер стріляють будь-коли. Протягом майже трьох місяців ворожі снаряди пошкодили понад 1250 будинків та понад 100 промислових та торговельних об’єктів. Багато жителів покинули місто, а комунальні служби щодня при роботі.

Пан Анатолій показує, які руйнування завдав його власності снаряд окупантів. Вибух знищив літню кухню з котлом опалення всього будинку, гараж та дві автівки. У будинку вилетіли всі вікна.

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Тієї ночі, крім господаря, вдома спали дружина Анатолія, матір та син. 85-річна Зоя Артемівна вже три роки прикута до ліжка. Зізнається: боялася, що не виживе.

Думала, зараз обвалиться будинок на мене, а я не то що бігати, а ходити не можу. Онук мене витягував з-під завалів, — каже бабуся.

Інша жителька Нікополя Наталія мешкає на другому поверсі чотириповерхівки у середмісті. За її словами, росіяни тричі за одну ніч обстріляли помешкання. Вона з чоловіком ледь встигла сховатися. Ніч провели у підвалі, коли повернулись вранці додому, жахнулися.

Квартиру не впізнати — стеля пошкоджена, меблі були розкидані та поламані. У ліжку Наталія знайшла уламки, тож якби лишилася вдома, могла б не вижити. А квартира сусіда поверхом вище вигоріла вщент.

Поруч біля Нікополя розташоване місто Марганець, люди там теж потерпають від жорстокості окупантів. Раніше ми розповідали про обстріл Марганця 2 жовтня.

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