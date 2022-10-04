Украина

Обстреливают несколько раз за ночь, люди едва успевают прятаться — россияне продолжают уничтожать Никополь

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 октября 2022, 07:00

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