Обстреливают несколько раз за ночь, люди едва успевают прятаться — россияне продолжают уничтожать Никополь

В Никополе нет ни одного района, куда бы ни прилетел российский снаряд. Город в Днепропетровской области ежедневно страдает от вражеских обстрелов из оккупированной части Запорожской области.

Если сначала захватчики били по городу ночью, то теперь стреляют когда угодно. В течение почти трех месяцев вражеские снаряды повредили более 1250 домов и более 100 промышленных и торговых объектов. Многие жители покинули город, а коммунальные службы каждый день при работе.

Анатолий показывает, какие разрушения нанес его собственности снаряд оккупантов. Взрыв уничтожил летнюю кухню с котлом отопления всего дома, гараж и два автомобиля. В доме вылетели все окна.

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В ту ночь, кроме хозяина, дома спали жена Анатолия, мать и сын. 85-летняя Зоя Артемовна уже три года прикована к постели. Признается: боялась, что не выживет.

Думала, сейчас обрушится дом на меня, а я не то что бегать, а ходить не могу. Внук меня вытаскивал из-под завалов, — говорит бабушка.

Другая жительница Никополя Наталья проживает на втором этаже четырёхэтажки в центре города. По ее словам, россияне трижды за одну ночь обстреляли квартиру. Она с мужем едва успела спрятаться. Ночь провели в подвале, когда вернулись утром домой, ужаснулись.

Квартиру не узнать — потолок поврежден, мебель была разбросана и поломана. В постели Наталья нашла обломки, так что если бы осталась дома, могла бы не выжить. А квартира соседа этажом выше выгорела дотла.

Недалеко от Никополя расположен город Марганец, люди там тоже страдают от жестокости оккупантов. Ранее мы рассказывали об обстреле Марганца 2 октября.

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