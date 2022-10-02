Марганец страдает от террора РФ! Оккупанты накрывают Градами мирные кварталы

Марганецкая община Днепропетровской области официально признана зоной боевых действий две недели назад. Фактически, россияне обстреливают ее еще с 16 июля. Открывают огонь преимущественно ночью и под утро. Они разрушают инфраструктуру, дома и убивают людей.

Как снаряды прилетали во двор 80-летней Надежды неделю назад – засняла камера соседей напротив. Около шести утра россияне обстреляли частный сектор Марганца из Градов.

Надежда живет здесь с мужем и сыном. Все спали в доме и остались невредимы. Люди до сих пор ремонтируют крышу на хозяйственных постройках во дворе.

Несколько снарядов разорвалось и в подъезде Владимира. Тогда из соседнего дома двух человек посекло осколками. А сам мужчина получил контузию.

В первый раз я услышал выстрел с этой стороны. Снаряд был кассетный. Он разорвался в воздухе. И когда я услышал, что уже начался обстрел, в полете замотался в одеяло и упал за диван, – рассказывает Владимир.

А к соседям Виктора снаряд из Града залетел прямо в квартиру на седьмом этаже. Случилось все тоже на рассвете.

Оккупанты продолжают совершать военные преступления против мирного населения. В конце сентября захватчики расстреляли гражданскую колонну в так называемой серой зоне Харьковской области. Ранее мы рассказывали об обстреле гражданской колонны в районе Купянска.