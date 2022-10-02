Марганець страждає від терору РФ! Окупанти накривають Градами мирні квартали

Марганецька громада на Дніпропетровщині офіційно визнана зоною бойових дій два тижні тому. Фактично ж росіяни обстрілюють її ще з 16 липня. Гатять окупанти переважно вночі та під ранок. Вони руйнують інфраструктуру, будинки та вбивають людей.

Як снаряди прилітали на подвір’я 80-літньої пані Надії тиждень тому – зафільмувала камера сусідів навпроти. Близько шостої ранку росіяни обстріляли приватний сектор Марганця з Градів.

Бабця Надія мешкає тут із чоловіком та сином. Усі спали в хаті й лишилися цілими. Люди досі ремонтують дах на господарчих спорудах у дворі.

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Кілька снарядів розірвалося і в під’їзді Володимира. Тоді з сусіднього будинку двох людей посікло уламками. А сам чоловік отримав контузію.

Перший раз я почув постріл с цієї сторони. Снаряд був касетний. Він розірвався в повітрі. І як я почув, що вже почався обстріл, в польоті замотався в ковдру і впав за диван, — розповідає Володимир.

А до сусідів Віктора снаряд з Граду залетів просто у квартиру на сьомому поверсі. Сталося все теж на світанку.

Окупанти продовжують чинити воєнні злочини проти мирного населення. Наприкінці вересня загарбники розстріляли цивільну колону у так званій “сірій зоні” на Харківщині. Раніше ми розповідали про обстріл цивільної колони в районі Куп’янська.