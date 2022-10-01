Україна

Обстріл цивільної колони в Харківській області забрав 20 життів — розслідування цинічного злочину росіян

Олена Яковлєва, редакторка сайту 01 Жовтня 2022, 16:00
Обстріл цивільної колони в районі Куп'янська - що відомо

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Обстріл цивільної колони в Харківській області забрав 20 життів — розслідування цинічного злочину росіян
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