Обстріл цивільної колони в Харківській області забрав 20 життів — розслідування цинічного злочину росіян

Служба безпеки України викрила ще один воєнний злочин російських військ. Наприкінці вересня загарбники розстріляли цивільну колону в так званій “сірій зоні” на Харківщині.

Повністю знищено сім автомобілів. Тоді загинуло щонайменше 20 людей, зокрема десять дітей. Про це повідомив виконувач обов’язків голови СБУ Василь Малюк.

Читай деталі розслідування трагедії та яке покарання чекає на вбивць мирного населення.

Ще одне звірство росіян

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов розповів, що в Куп’янському районі виявили обстріляну колону з автомобілями, де перебували цивільні.

На місце вже виїхали правоохоронці та експерти для проведення слідчих дій.

Окупанти завдали ударів по мирних жителях, які намагалися втекти від обстрілів. Це жорстокість, яка не має виправдання, — зазначив Синєгубов.

Василь Малюк уточнив, що трагедія сталась між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп’янськом на Харківщині.

— Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів — вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку ГАЗель.

Ворог вкотре довів, що його мета — знищення всіх українців, незалежно від віку і статі, — прокоментував він.

За словами в.о. голови СБУ, росіяни програють на полі бою та від безвиході вбивають мирних громадян. Проте винним не вдасться уникнути покарання. Україна працює над тим, щоб знайти та притягнути до відповідальності кожного причетного.













Розслідування воєнного злочину

Харківська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).

Наразі проводяться експертизи, встановлюються особи убитих росіянами людей, триває документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду.

Є також кілька очевидців, яким вдалось врятуватись з-під ворожого обстрілу. Зараз вони дають свідчення слідчим.

Строків давності такі злочини не мають, винні обов’язково відповідатимуть за скоєне, — запевняють у СБУ.

Злочини росіян на Харківщині ще й досі викривають. Дивись, що відомо про катівні та ексгумацію тіл масових поховань біля Ізюма

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