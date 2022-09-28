Харківщина: результати ексгумації тіл, нові докази тортур, вивезення дітей до Росії

Харківщина після деокупації — це суцільний біль, адже кожного дня викриваються страшні злочини, що їх коїли російські військові. Читай детальніше про катівні на Харківщині та злочини росіян у цій області.

Кількість загиблих на Харківщині

Поліція вже задокументувала 582 воєнні злочини Росії на звільнених територіях Харківщини. За результатами ексгумації тіл масових поховань біля Ізюма виявили:

212 загиблих жінок,

понад 190 чоловіків,

п’ятеро дітей,

22 військовослужбовці ЗСУ.

Стать 12 тіл ще не ідентифікована.

Катівні на Харківщині

Росіяни вчинили тисячі злочинів — катували, вбивали, грабували та ґвалтували. У селі Козача Лопань на самісінькому кордоні з РФ знайшли відразу кілька катівень, а також братську могилу — точна кількість жертв ще не відома, роботи із розмінування тривають.

Типова російська катівня виглядає так: кустарний пристрій для куріння марихуани, гральні карти, пропагандистські газети на підлозі. У невеличкій кімнаті за ґратами утримували щонайменше 20 людей одночасно.

Віталій — ветеран АТО. Він один з тих, кого тут катували. Сьогодні Віталій прийшов до цього підвалу, щоб подолати свій страх. Чоловікові зламали ребра біля серця і катували струмом.

Відчуття було, наче мені за геніталії причепили прищепку, на нозі лежав дріт. Це тривало, поки я не почав горіти, — розповідає ветеран АТО Віталій.

Після цього Віталія перетягли до приміщення залізничного вокзалу — у ще одну катівню. Тут на столі ікони, пляшки й книги з красномовними назвами Хто винен? і Що робити?

Вивезення дітей до Росії

Нині відомо про тисячі зниклих дітей. У Наталі викрали доньку — 13-річну Карину. Дітей забирали в табір Ведмедик, що в Краснодарському краї. Понад місяць Наталія нічого не знає про свою дитину.

Подібні історії про вивезення дітей до Росії в табори є майже в кожному районі Харківщини, що були захоплені.

Немає частинки мене. На вулиці була війна, тож я погодилась віддати дитину, — розповідає матір дитини Наталія.

Скільки мешканців Козачої Лопані зникли безвісти після втечі окупантів — невідомо. Тут і досі немає мобільного зв’язку. Місцеві колаборанти повтікали разом з росіянами.

Кількох вдалося затримати. Вони чекають на суд у СІЗО.

Росіян за тисячі скоєних злочинів проти людства обов’язково чекає сувора кара. Раніше ми розповідали про найвідоміші воєнні трибунали в історії.

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